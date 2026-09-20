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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan-Lecce, EN DIRECTO

AC Milán
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Serie A
AC Milán vs Lecce

Sigue Milan-Lecce, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027

Milan-Lecce cierra la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En San Siro, a partir de las 20.45, se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos diferentes. El AC Milan no gana desde hace 4 partidos entre la liga y la Europa League y llega tras la dura derrota europea ante el Benfica. El conjunto salentino, en cambio, logró su segunda victoria en este arranque ante el Monza y busca más puntos para la salvación.



  • MILAN-LECCE: POSIBLES ALINEACIONES Y LA FICHA DEL PARTIDO

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. Ent. Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Ent. Di Francesco

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