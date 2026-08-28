El año pasado se trasladó al City Ground por 37,5 millones de libras. Según el Daily Mail , el Milan valora una cesión con obligación de compra, aunque por el momento no se han dado a conocer las cifras. Hutchinson es un mediapunta zurdo que puede jugar por toda la banda o por detrás del delantero.





Los rumores llegados desde Inglaterra han sido confirmados por Sky Sport , que ha informado de que, en estas horas, el Milan ha pedido información por el extremo de la generación 2003 del Nottingham Forest. En definitiva, el Milan está haciendo un intento y también ha habido contactos con el agente del jugador.