Son días decisivos para el Milan: las negativas de Markus Krosche y Timmo Hardung, que no serán responsable de fútbol y director deportivo, respectivamente, han complicado la gestión de Cardinale. Según fuentes bien informadas, el club rossonero sigue negociando con el Eintracht, pero también evalúa un plan B. Para el cargo de director deportivo suena con fuerza Devin Ozek, ex del Bayer Leverkusen y del Fenerbaçe, aunque necesitaría un directivo de mayor rango para gestionar el área deportiva. A menos de 20 días del inicio de la pretemporada, el Milan sigue en el aire y la campaña se anuncia complicada.