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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Milán: este es el cuerpo técnico de Ruben Amorim

Serie A
AC Milán
R. Amorim

Ruben Amorim será el próximo entrenador del Milan. Según ABola, llegará a Milán en los próximos días y ya ha elegido a su cuerpo técnico: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido y el preparador de porteros Jorge Vital, con quienes trabajó en el Sporting de Braga.

  • AMORIM RENUNCIA AL DINERO

    Así, el entrenador de Lisboa renunciará al salario anual pactado con el Manchester United, que lo destituyó en enero, aunque tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027.



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