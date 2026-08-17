Milan: David Odogu se va a Francia, firma con el Toulouse

David Odogu deja el Milan. Como escribe La Gazzetta dello Sport, el defensa alemán de la clase de 2006 firmará en las próximas horas con el Toulouse, otro club controlado por RedBird. Para el ex del Wolfsburgo se desvanece la opción de Alemania, donde gustaba al Mainz y al Colonia. El próximo año jugará en la Ligue 1.