Milan, cumbre de mercado con Cardinale y Amorim: los detalles

El Milan, que ha traspasado a Leao al Galatasaray, busca en el mercado un mediapunta, pero no se descarta que el club milanés intente regalarle a Amorim también un defensa central y un carrilero izquierdo. En estas horas se han intensificado los contactos por Omari Hutchinson, extremo del Nottingham Forest, y muy probablemente en la cumbre de mercado también se hable de él.





También hay que seguir de cerca la situación del suplente de Gonçalo Ramos, con el Cagliari, que ha pedido información por Francesco Camarda.