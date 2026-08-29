Tras la victoria ante el Venezia en la segunda jornada de Serie A, el propietario del Milan, Gerry Cardinale, no ha dejado Milán. Según informa Sportmediaset, en estos momentos el dueño del club está participando en una reunión de mercado en el centro de Milán en la que están presentes Amorim, Almstadt y Gardiner: se estudian los movimientos de cara al rush final del mercado de fichajes de verano, que concluirá el 1 de septiembre a las 20:00.
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Milan, cumbre de mercado con Cardinale y Amorim: los detalles
El Milan, que ha traspasado a Leao al Galatasaray, busca en el mercado un mediapunta, pero no se descarta que el club milanés intente regalarle a Amorim también un defensa central y un carrilero izquierdo. En estas horas se han intensificado los contactos por Omari Hutchinson, extremo del Nottingham Forest, y muy probablemente en la cumbre de mercado también se hable de él.
También hay que seguir de cerca la situación del suplente de Gonçalo Ramos, con el Cagliari, que ha pedido información por Francesco Camarda.
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