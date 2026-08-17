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Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan-Como: contactos directos por Ricci

AC Milán
Como
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S. Ricci

El centrocampista italiano está en el punto de mira de Fàbregas

No solo el asalto a Moise Kean por parte del Como. El club de Cesc Fabregas está tratando de cerrar los últimos movimientos para proporcionar al técnico español una plantilla hipercompetitiva y preparada tanto para confirmarse en la liga como para dar la cara en la Champions League.

El delantero es, obviamente, la prioridad y el atacante italiano de la Fiorentina representa una posibilidad concreta, pero también y sobre todo por una cuestión de listas europeas, está cobrando fuerza el nombre de Samuele Ricci, que no está oficialmente en la rampa de salida del Milan, pero puede salir.


  • No es una primera opción, Ricci se lo piensa

    Ruben Amorim no lo ha incluido entre los descartados de su actual etapa al frente del equipo, pero lo cierto es que Ricci parte por detrás de Modric, Rabiot, Jashari y, obviamente, Loftus-Cheek, a la espera de que el mercado pueda deparar todavía alguna llegada más.

    El ex del Empoli y del Torino sabe bien que no ha impresionado en su primera temporada en el AC Milan y, en consecuencia, no querría decir adiós dejando atrás el sueño de vestir la camiseta del equipo del que es hincha desde niño después de solo 1 año y sin resultados. Hoy, sin embargo, ha empezado a considerar la hipótesis de una venta a un club como el Como, que hace jugar a los jóvenes y también los revaloriza a nivel internacional.

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    Y en la jornada de hoy, gracias al trabajo de intermediación del agente de Ricci, que tiene una excelente relación con el club de Como, se produjeron nuevos contactos directos entre las partes. El Milan no ha cerrado la puerta a una posible salida, pero hace apenas un año lo pagó alrededor de 23 millones de euros al Torino y no puede ni quiere malvenderlo.

    Para el Como, como se ha dicho, también puede ser importante de cara a la confección de las listas de la UEFA, donde los jugadores formados en Italia (Kean también lo es, al igual que Liberali, que ya es del club blanquiazul) pueden ocupar una plaza aparte en la lista final.

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