Milan-Como: contactos directos por Ricci

No solo el asalto a Moise Kean por parte del Como. El club de Cesc Fabregas está tratando de cerrar los últimos movimientos para proporcionar al técnico español una plantilla hipercompetitiva y preparada tanto para confirmarse en la liga como para dar la cara en la Champions League.

El delantero es, obviamente, la prioridad y el atacante italiano de la Fiorentina representa una posibilidad concreta, pero también y sobre todo por una cuestión de listas europeas, está cobrando fuerza el nombre de Samuele Ricci, que no está oficialmente en la rampa de salida del Milan, pero puede salir.



