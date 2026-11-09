Y en este sentido, Markus Krosche ya está empezando a sondear el mercado de delanteros centro de cara a enero. No debe ser un fichaje como el de Fullkrug de hace un año (pese al excelente inicio de temporada que está teniendo ahora en la Bundesliga), que llegó a toda prisa al inicio del mercado y sin estar en forma para jugar. Tendrá que ser una oportunidad, alguien que ya esté listo para saltar al campo, quizá con la posibilidad de que se convierta en una inversión al final de la temporada.