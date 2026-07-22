Alphadio Cisse ya ve la luz al final del túnel: la operación de finales de febrero queda atrás. El exjugador del Verona está completamente recuperado y listo para mostrar las cualidades que exhibió en la primera vuelta de la pasada Serie B con el Catanzaro, donde marcó 8 goles.
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Milán: Amorim sonríe, Cissè ya entrena con el grupo; decisión sobre Idrissi
CISSE EN EL GRUPO
Cisse ha entrenado hoy por primera vez con el primer equipo desde su lesión muscular poco después de fichar por el Milan. En la primera semana, el exjugador del Verona, fichado en enero por 8 millones de euros más bonificaciones, se centró en el trabajo de gimnasio. Amorim quiere observarlo de cerca antes de decidir su futuro para la próxima temporada.
IDRISSI, EL FUTURO DEL MILÁN
Yahya Idrissi regresó a los entrenamientos con el Milan Futuro de Sergio Navarro. El exjugador del Chelsea había sido convocado inicialmente por Rubén Amorim para la concentración del primer equipo.
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