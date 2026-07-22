Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Grafica Alphadjo Cisse MilanCalciomercato

Traducido por

Milán: Amorim sonríe, Cissè ya entrena con el grupo; decisión sobre Idrissi

AC Milán

Alphadjo Cissè vuelve a entrenar con el grupo tras su lesión; Idrissi se reincorpora al Milan Futuro.

Alphadio Cisse ya ve la luz al final del túnel: la operación de finales de febrero queda atrás. El exjugador del Verona está completamente recuperado y listo para mostrar las cualidades que exhibió en la primera vuelta de la pasada Serie B con el Catanzaro, donde marcó 8 goles.

  • CISSE EN EL GRUPO

    Cisse ha entrenado hoy por primera vez con el primer equipo desde su lesión muscular poco después de fichar por el Milan. En la primera semana, el exjugador del Verona, fichado en enero por 8 millones de euros más bonificaciones, se centró en el trabajo de gimnasio. Amorim quiere observarlo de cerca antes de decidir su futuro para la próxima temporada.

    • Anuncios

  • IDRISSI, EL FUTURO DEL MILÁN

    Yahya Idrissi regresó a los entrenamientos con el Milan Futuro de Sergio Navarro. El exjugador del Chelsea había sido convocado inicialmente por Rubén Amorim para la concentración del primer equipo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milán crest
AC Milán
MIL