Cisse ha entrenado hoy por primera vez con el primer equipo desde su lesión muscular poco después de fichar por el Milan. En la primera semana, el exjugador del Verona, fichado en enero por 8 millones de euros más bonificaciones, se centró en el trabajo de gimnasio. Amorim quiere observarlo de cerca antes de decidir su futuro para la próxima temporada.