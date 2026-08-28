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grafica amorim milanGetty Images

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Milan, Amorim necesita refuerzos: no se debe subestimar la salida de Leao

AC Milán

Milan, la victoria contra el Venezia llegó gracias a las entradas de Rabiot y Saelemaekers: falta algo en la mediapunta

Un buen AC Milan, con las virtudes y los defectos de un equipo en construcción que necesita completarse con 2/3 refuerzos en estos últimos 3 días de mercado. Porque no completar la plantilla después de haber invertido 165 millones de euros en el mercado sería un error mayúsculo.

  • Hace falta un mediapunta

    Leao el sábado por la mañana estará en Estambul, listo para iniciar su nueva aventura en el Galatasaray, y Amorim necesita un sustituto a la altura. Un jugador de nivel que aporte esa calidad que faltó en la primera mitad. Loftus-Cheek no puede ser el titular en ese puesto en un Milan que aspira a lo máximo. Para jugar en los medios espacios hacen falta calidad y personalidad al estilo de Rabiot, aunque el francés será más útil en la medular que en ese rol.

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  • LOS NOMBRES

    Sanches, del Young Boys; Bahoya, del Eintracht Fráncfort; y Hutchinson, del Nottingham Forrest, son los tres nombres más candentes de las últimas horas. Tres perfiles distintos que no responden al perfil que haría falta: no son jugadores de primerísimo nivel. De élite, según la idea de Cardinale. Veremos en los próximos días si llegan novedades.

  • LAS OTRAS EXIGENCIAS

    El partido contra el Venezia ha dejado al descubierto otras dos necesidades para Amorim: un defensa central y un carrilero izquierdo, dadas las evidentes y ya confirmadas dificultades tanto de Estupinan como de Bartesaghi. Sobre el primer aspecto también se ha pronunciado públicamente, y las dificultades de De Winter han encendido la señal de alarma.

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