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Messi y su noveno Balón de Oro... Solo dos rivales amenazan su dominio

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
H. Kane
Fabián Ruiz
L. Yamal
España
Argentina
EE. UU.
Inglaterra

El cerco español-inglés a la leyenda argentina

Como era de esperar, el Mundial 2026 será clave para elegir al ganador del Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

A pocas horas de la final entre Argentina y España, el debate sobre el mejor jugador de la temporada ya está abierto, y todos los datos apuntan a que Lionel Messi es el principal favorito para lograr su noveno Balón de Oro.

No solo cuentan los números, sino también el contexto: la historia muestra que el Mundial suele ser decisivo en esta carrera. Hubo excepciones, como en 2010, pero el torneo suele ser decisivo.

Fabio Cannavaro en 2006, Luka Modrić en 2018 y el propio Messi en 2022 son buenos ejemplos recientes. Ahora, la estrella argentina vive otro momento perfecto.

  • No hay motivo convincente para privarle del Balón de Oro.

    «Marca» destaca: «A sus 39 años, Messi ha arrancado la temporada de forma espectacular con el Inter de Miami, con 12 goles y 8 asistencias en 14 partidos oficiales antes del Mundial. Sin embargo, su mayor protagonismo lo ha tenido con la selección argentina: llegó a la final como máximo goleador del torneo con 8 tantos y 4 asistencias, y como líder indiscutible de la «Albiceleste», que aspira a revalidar el título mundial por segunda vez consecutiva.

    De lograrlo, alcanzaría un hito que lo consolidaría aún más en la historia del fútbol, sobre todo al final de su carrera.

    Si repite el título, como en Doha hace cuatro años, y mantiene su liderazgo, será difícil privarle del Balón de Oro, salvo por un hecho: juega en una liga de menor nivel técnico que las europeas.

    Sin embargo, la cuenta oficial del Balón de Oro insinuó hace unas horas que este factor no influye en el proceso de selección.

    Lee también: La alineación de Argentina para la final: se perfila el ataque… y un interrogante en el centro del campo

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  • El principal rival de Messi

    El periódico español considera que «si hay un jugador capaz de rivalizar con Messi por el Balón de Oro, ese es Lamine Yamal», y añade: «El extremo del Barcelona no está cuajando una temporada excepcional en términos de estadísticas, ya que aún no ha marcado ningún gol, pero ha vuelto a demostrar que es uno de los jugadores con mayor capacidad para cambiar el rumbo de los partidos, además de ser una pieza indispensable en el estilo de juego de la selección española, gracias a su constante influencia en la forma de defender de los rivales».

    En el Barcelona ha marcado 24 goles y dado 17 asistencias en 45 partidos, y ha ayudado a ganar Liga y Supercopa.

    Solo le falta la Liga de Campeones, pero su liderazgo con Hans Flick es evidente.

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    Yamal ya sabe lo que es rozar el Balón de Oro: fue segundo en la última edición pese a quedarse sin Champions y con la subcampeonato de la Liga de Naciones, aunque conquistó Liga y Copa del Rey con el Barça.

    Esa votación demostró que su impacto, a sus 19 años, no es una moda pasajera y que ganar el Mundial lo devolvería a la lucha por el premio o, al menos, lo mantendría entre los candidatos.

    Y añadió: «Si España gana el Mundial con un partido decisivo de Yamal en la final, tendrá un impulso enorme y podría convertirse en el principal rival de Messi por el Balón de Oro».

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  • Fabian Ruiz... El poder de los títulos

    El centrocampista español Fabián Ruiz fue clave en la histórica temporada del París Saint-Germain, ayudando a ganar todos los grandes títulos, incluida la Liga de Campeones por segundo año seguido.

    Si además lleva a España a ganar el Mundial 2026, sumará aún más títulos en un mismo año.

    Su problema histórico es el de muchos centrocampistas: competir por un premio que suele premiar a los jugadores más decisivos de cara a la portería, con la excepción de Rodri Hernández, que rompió esta regla en 2024.

    Sin embargo, su gran actuación en la final podría impulsarlo en la votación.

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  • Harry Kane también llama a la puerta

    Harry Kane es uno de los principales candidatos al premio tras su mejor temporada: marcó 61 goles en 51 partidos, ganó la Bota de Oro europea por delante de Erling Haaland y Kylian Mbappé, y llevó al Bayern de Múnich a conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania.

    En el Mundial marcó 6 goles y dio una asistencia, siendo clave para Inglaterra bajo Tuchel.

    Sin embargo, la derrota ante Argentina en semifinales mermó sus opciones, pues la historia muestra que los resultados del Mundial son decisivos en la carrera por el Balón de Oro y caer antes de la final es un gran obstáculo frente a Messi, que llevó a su selección a la final.

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  • Otras personas que aparecen en la foto

    Otros jugadores tienen menos opciones, sobre todo los tres delanteros de Francia.

    Ousmane Dembélé ha brillado en el París Saint-Germain y Michael Olise en el Bayern de Múnich, mientras que Kylian Mbappé brilló en un Mundial excepcional con Francia; sin embargo, terminar la temporada sin títulos en el Real Madrid podría alejarlo del círculo de candidatos al Balón de Oro».

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