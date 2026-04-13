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Mbappé echa por tierra la mejor versión de Vinícius

FEATURES
Primera División
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
España

La presencia de Mbappé no favorece el estilo de juego de Vinícius

La producción goleadora de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha bajado desde el esguince de rodilla que sufrió en diciembre, lesión que mermó su rendimiento. 

Sin embargo, esta lesión le ha dado a Vinicius Junior la oportunidad de liderar el ataque madridista y ha devuelto la confianza a un equipo que parecía perdido.

Sin Mbappé, el equipo ha completado sus mejores partidos, eliminó al Manchester City en la Liga de Campeones y mantiene la lucha con el Barcelona en LaLiga.

Mbappé forzó su rodilla, se perdió siete partidos desde 2026 y cedió la responsabilidad ofensiva a Vinícius.

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    Vinícius brilla en ausencia de Mbappé

    El diario Sport destaca el gran momento de Vinicius, quien brilla sin su compañero Kylian Mbappé.

    El rotativo español confirma que la estrella brasileña ha recuperado su brillo y la importancia previa a la llegada de Mbappé.

    Con el respaldo del entrenador Álvaro Arbeloa, el brasileño es ahora el máximo goleador del Real Madrid desde 2026, con 12 tantos, solo dos menos que Mbappé, pese a haber jugado 770 minutos más. 

    Más allá de los goles, el equipo ha recuperado la solidez táctica y un juego que recordaba al de la temporada pasada. 

    La afición disfrutó del partido pese a la ausencia de Mbappé y Bellingham.

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    Mbappé desequilibra al Real Madrid

    Ese entusiasmo resultó una ilusión: el regreso de Mbappé no benefició al equipo ni a Vinicius, y aún no se sabe si Bellingham aporta, pues Arda Güler rinde en su puesto. 

    El entorno del Real Madrid se pregunta si Mbappé aporta más de lo que resta.

    «La gran pregunta es si Mbappé está rompiendo el equilibrio del Real Madrid debido a una tendencia individualista centrada únicamente en marcar goles, descuidando las tareas colectivas», explicó Sport.

    El propio Mbappé admite que defiende menos, lo que perjudica el sistema y los planes de Arbeloa.

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    Vinícius no acaba de compenetrarse con Mbappé

    Los hechos muestran que la presencia de Mbappé perjudica el juego de Vinicius, quien admite no encajar del todo con su compañero francés pese a su buena relación. 

    Mbappé invade su espacio, no lee sus movimientos al contraatacar y, en vez de abrirle huecos, atrae a los defensas hacia él.

    Además, a Vinicius le cuesta moverse sin balón para recibir en posición cómoda; aun así, le ha dado 5 asistencias, mientras que el francés no le ha brindado ninguna.

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