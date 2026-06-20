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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Materazzi: «Bastoni no ha cometido nada tan grave»

Inter Milán
Serie A
M. Materazzi
A. Bastoni

Habla el exdefensa del Inter y de la selección nacional

Marco Materazzi, exdefensa del Inter y la selección, habla con el Corriere dello Sport sobre el Inter y el Milan.


Sobre Chivu: «Como jugador no hablaba constantemente de táctica, pero evidentemente llevaba esa vocación dentro. Tras su retirada, lo he visto muy implicado en el trabajo con los jóvenes. A Cristian todos le tenían mucho cariño. Él, Stankovic y yo seguimos en un chat común. El día de su lesión en la cabeza fuimos todos al hospital y luego lo visitamos varias veces: eso habla de nuestro vínculo».


  • Sobre Palestra: «Está preparado. Ha demostrado personalidad y valentía, y puede integrarse bien en el grupo más fuerte».


    Sobre Bastoni: «No ha hecho nada tan grave. Me he visto reflejado en él. La exposición mediática ha sido excesiva, pero estas situaciones te hacen más fuerte. Su suerte, como lo fue para mí, es tener un entorno que le quiere».


    Sobre el Milan: «¿Qué falla? Aunque lo supiera, como hincha del Inter, no te lo diría».


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