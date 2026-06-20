Materazzi: «Bastoni no ha cometido nada tan grave»

Marco Materazzi, exdefensa del Inter y la selección, habla con el Corriere dello Sport sobre el Inter y el Milan.





Sobre Chivu: «Como jugador no hablaba constantemente de táctica, pero evidentemente llevaba esa vocación dentro. Tras su retirada, lo he visto muy implicado en el trabajo con los jóvenes. A Cristian todos le tenían mucho cariño. Él, Stankovic y yo seguimos en un chat común. El día de su lesión en la cabeza fuimos todos al hospital y luego lo visitamos varias veces: eso habla de nuestro vínculo».



