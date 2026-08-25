Van Basten dejó claro que cree que Países Bajos tiene la capacidad de formar a sus propias mentes tácticas de élite. Argumentó que depender de nombramientos extranjeros sugiere que la federación nacional de fútbol está fallando en sus deberes principales de desarrollo.

«Mi sensación es que preferiría tener a un entrenador neerlandés», afirmó Van Basten. «Después de todo, me parece que deberíamos ser capaces de formar a uno aquí, en Países Bajos. Eso sí, era un buen jugador».