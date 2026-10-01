Marchisio: «¿Woltemade como Ibrahimovic? No lo creo, demasiado ligero»

Claudio Marchisio, nacido en 1986, 389 partidos y 37 goles con la Juventus entre 2008 y 2018, habló de la Juventus en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.





Sobre un posible regreso de Conte: "La nostalgia por Antonio, al que también yo estoy muy unido, siempre ha estado ahí y siempre estará. Era así en tiempos de Allegri y también en los años posteriores. Conte es Conte para la Juve".





Sobre Spalletti: "Hace falta continuidad y por eso yo sigo confiando en Spalletti. Las lesiones, empezando por la de Yildiz, han sido duras. Pero la Juve nunca debe buscar excusas, espero que tras el parón de Navidad pueda pelear por las primeras posiciones".





Sobre Kolo Muani: "¿Subirme al carro de Kolo Muani? Por supuesto que me he subido. Pero Kolo no es un goleador: Spalletti tendrá que ser bueno para encontrar goles por otras vías con Conceição, Nico, McKennie".





Sobre Douglas Luiz: "El nuevo Douglas Luiz. La técnica no estaba en discusión ni siquiera hace dos años, pero ahora es otro. Y estoy convencido de que puede dar todavía más, sobre todo en términos de goles".





Sobre Woltemade: "¿Como Ibrahimovic? Máximo respeto, pero no lo creo. Ibra es Ibra. Woltemade tiene técnica y físico, pero parece ligero".