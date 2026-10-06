Sobre la sub-21, que derrotó 6-2 a Polonia y se clasificó para la fase final del Europeo de la categoría: "Antes que nada, enhorabuena, porque la sub-21 logró un gran resultado. Se han clasificado directamente para el Europeo, creo que es positivo. Enhorabuena a Baldini por lo que ha hecho: seguramente habrá muchos chicos buenos que vendrán a la selección".





Sobre Vialli: "¿A quién no le falta? He sentido su ausencia en Coverciano".





Por último, sobre el caso Malagò, nombrado hoy comisario de la FIGC: "Estoy feliz de que las cosas se hayan llevado a término. Me parece que le va bien a todo el mundo y que es algo bueno".







