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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Malen, expulsado; Como y Roma no pasan del 0-0: Gasperini, a dos puntos del Inter

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Revive con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Serie A.

Serie A, 6.ª jornada

Como-Roma 0-0

Goleadores: -



El partidazo, servido a la hora de comer del domingo, deja el primer 0-0 de la temporada, después de 54 partidos. A las 12:30, el Como de Cesc Fàbregas no pasa del empate sin goles en Senigallia ante la Roma de Gian Piero Gasperini, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, tras el parón de selecciones. Un duelo entre dos maestros del fútbol italiano y entre los dos equipos que más parecen aspirar a convertirse en la alternativa al Inter. Sorprendente la expulsión de Malen por una dura entrada a Kaiki, en el minuto 53, que deja a la Roma con diez y hará que el neerlandés se pierda el próximo partido en el Olímpico contra el Genoa. El Como, que venía de una dura derrota en Frosinone, suma tres victorias y dos empates y se encuentra a cinco puntos del liderato y a tres de la Roma, que empató 2-2 ante el Inter antes del parón y sigue a dos puntos de distancia. Los romanos no han ganado en Como en las últimas tres temporadas: esta vez se toparon con el poste, al que estrelló un balón Lorenzo Pellegrini en la primera parte.Pero quien sale beneficiado es precisamente el Inter de Chivu.


  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS

    56' - ¡Ocasión para el Como! Diao deja el balón en la frontal para Perrone, que dispara flojo y desperdicia la oportunidad.


    55' - ¡LA ROMA SE QUEDA CON 10, MALEN EXPULSADO! La Roma se queda con diez: dura entrada de Malen, con los tacos por delante, sobre Kaiki.


    45'+1 - Wesley se arriesga mucho al golpear a Diao, que se dirigía hacia la portería: para Fabbri ni siquiera es falta, aunque el brasileño probablemente merecía la roja.


    33' - Gollini vuelve a ser decisivo: sale bien y frena a Caqueret, que se dirigía hacia la portería.


    24' - Malen intenta una genialidad: se anticipa a la salida de Butez, pero, tras superarlo, remata fuera.


    23' - Ocasión para el Como: Mancini pierde el balón en la salida, Caqueret lo recoge y dispara ligeramente desviado.


    11' - ¡Palo de Pellegrini! Koné prepara la jugada para el capitán de la Roma, que dispara raso con la derecha desde fuera del área y estrella el balón en el poste izquierdo de Butez.


    7' - Responde enseguida el Como: pase en profundidad para Paz, que se queda mano a mano con Gollini. El portero tapa bien el disparo del argentino.


    6' - La Roma roza el primer gol, pero Dybala desperdicia una ocasión clarísima para el 0-1: Malen le prepara un gran balón al argentino, que, dentro del área y con la portería a la vista, remata flojo a las manos de Butez.

  • EL ACTA DEL PARTIDO

    Como-Roma 0-0

    Goleadores: -

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto (desde el 88' Kempf), Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone (desde el 88' Milla), Da Cunha (desde el 78' Baturina); Caqueret (desde el 66' Jesus Rodriguez), Paz, Diao (desde el 88' Addae); Douvikas. Entrenador: Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso (desde el 60' Balerdi); Wesley, De Roon, Koné (desde el 89' Lulli), Molina; Pellegrini (desde el 46' Soulè), Dybala (desde el 89' Pisilli); Malen. Entrenador: Gasperini.


    Amonestados: Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Expulsados: Malen (R)

    Asistencias: -

    Árbitro: Fabbri

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