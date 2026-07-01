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Lucas Paquetá podría perderse el resto del Mundial tras confirmarse su lesión
Lesión en el isquiotibial para la estrella del Flamengo
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el miércoles que Paquetá sufrió una lesión muscular grave durante la victoria 2-1 sobre Japón. El jugador, de 28 años, salió en el descanso del partido en Houston, y las pruebas médicas posteriores pintan un panorama sombrío para su futuro inmediato en Norteamérica.
En un comunicado, la CBF informó: «Paquetá se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Recibirá tratamiento intensivo bajo supervisión médica para recuperarse cuanto antes».
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Se avecina un largo parón para la Seleção
Aunque la federación no ha fijado un plazo oficial para su regreso, ESPN indica que sufre un esguince de grado dos en el tendón de la corva, lesión que suele requerir al menos tres semanas de recuperación. Eso lo dejaría fuera del torneo, salvo que Brasil llegue a la final y él se recupere milagrosamente.
Pese al revés, el jugador se muestra optimista y lo ha hecho saber en redes: «Fe... Ya he pasado por esto antes», publicó en Instagram al iniciar su recuperación. Ha sido titular con la Seleção en todos los partidos, por lo que es uno de los hombres de confianza de Ancelotti.
Doble problema de lesiones para Ancelotti
La baja de Paquetá aumenta las preocupaciones de Brasil antes de la fase eliminatoria. El centrocampista se une en la enfermería a Raphinha, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en la fase de grupos. La Seleção ha respondido rápido: el joven del Bournemouth, Rayan, lo reemplazó en los últimos partidos.
Hay un pequeño rayo de esperanza: el jugador de 29 años ya trabaja en el césped. Aun así, la idea de jugar sin Paquetá en el centro del campo supone un desafío táctico para el cuerpo técnico, que se prepara para un complicado partido de octavos de final contra Noruega en Nueva Jersey.
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Prueba de Noruega y profundidad de la plantilla
El domingo ante Noruega será la primera gran prueba para Brasil sin uno de sus motores creativos. Ancelotti debe equilibrar el centro del campo y quizá recurra al banquillo para reemplazar el trabajo y los pases de Paquetá. La presión es enorme: el equipo quiere mantener su condición de favorito pese a la lista de lesionados.
El cuerpo médico los evaluará a diario para evitar recaídas, y el grupo busca llegar a la final sin su creativo, confiando en que otros asuman el reto y mantengan vivos sus sueños mundialistas.