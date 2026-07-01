Lucas Paquetá podría perderse el resto del Mundial tras confirmarse su lesión

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el miércoles que Paquetá sufrió una lesión muscular grave durante la victoria 2-1 sobre Japón. El jugador, de 28 años, salió en el descanso del partido en Houston, y las pruebas médicas posteriores pintan un panorama sombrío para su futuro inmediato en Norteamérica.

En un comunicado, la CBF informó: «Paquetá se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Recibirá tratamiento intensivo bajo supervisión médica para recuperarse cuanto antes».