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Traducido por

¿Los salvó Odegaard de un escándalo? Un error arbitral priva al Arsenal de un penalti

Arsenal vs Hull
Arsenal
Hull
Premier League
K. Havertz
M. Oedegaard
N. Mendy
Inglaterra
Alemania
Noruega
Senegal

¡Una victoria con sabor a polémica!

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El Arsenal logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Hull City, afianzando así su liderato en la Premier League, aunque el triunfo no puso fin a la polémica desatada por una jugada arbitral en la primera parte, después de que los locales se vieran privados de un penalti tras la intervención del videoarbitraje.

Martin Ødegaard marcó el único gol del encuentro en el minuto 72, al rematar un balón que rebotó en el portero del Hull tras un potente disparo de Noni Madueke, dándole a su equipo su quinta victoria consecutiva en la liga y la novena en las primeras 10 jornadas.

El Arsenal había reclamado un penalti tras la caída de Kai Havertz dentro del área por un agarrón del defensa del Hull, Noble Mendy, a su camiseta.

El videoarbitraje intervino para revisar la jugada, antes de que el árbitro, Farai Hallam, fuera llamado a ver la acción en la pantalla del estadio. Tras la revisión, el colegiado decidió señalar un libre directo a favor del Hull, después de que el árbitro de vídeo le informara de que Havertz se encontraba en posición de fuera de juego durante la construcción del ataque, algo que provocó el enfado de Mikel Arteta, quien mostró su desacuerdo con la decisión ante el cuarto árbitro antes del final de la primera parte.

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  • Del Johnson explica: ¿se equivocó el VAR?

    Pero la polémica no se detuvo con el pitido final, ya que el análisis de Dale Johnson, experto en arbitraje de la cadena británica BBC, reveló que la intervención del videoarbitraje fue controvertida y que el Arsenal merecía que se le concediera un penalti. Johnson explicó que el hecho de que un jugador esté en posición de fuera de juego no significa automáticamente que cometa una infracción, ya que debe intervenir en la jugada tratando de jugar el balón o disputándoselo al rival para ser sancionado por fuera de juego, según recogió el sitio Football London.

    Y añadió que el agarrón de Mendy a la camiseta de Havertz constituye una infracción anterior a cualquier infracción de fuera de juego, lo que hace que la decisión del árbitro de conceder un tiro libre a favor del Hull sea objetable desde el punto de vista reglamentario.

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  • Comunicado oficial de la Premier League

    Un comunicado oficial de la Premier League había aclarado que la tecnología de vídeo recomendó una revisión sobre el césped por la posibilidad de un penalti a favor del Arsenal debido a la entrada de Mendy sobre Havertz, antes de que el árbitro decidiera no concederlo por un fuera de juego al inicio de la jugada.

    Pese a la polémica, la acción no influyó en el resultado final, por lo que el Arsenal se llevó los tres puntos y amplió la diferencia a 6 puntos con el Manchester City, segundo clasificado, después de que este perdiera esta noche por 3-1 en el campo del Nottingham Forest.

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