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Best Football Books ChristmasGOAL / various
Renuka Odedra
Traducido por

Los mejores libros de fútbol para comprar esta Navidad de 2026

SHOPPING

Olvídate de los calcetines. Esto es lo que de verdad quieres encontrar en tu calcetín de Navidad. 🧦

Encontrar el regalo de Navidad perfecto para alguien que vive por el fútbol es notoriamente difícil. ¿Otra bufanda de su club? Ya tiene cuatro. ¿Una nueva camiseta réplica? Te enfrentas a un desembolso de 85 libras o más.

Por suerte, 2026 ha dejado una cosecha excepcional de libros de fútbol que hace más fácil que nunca envolver un regalo elegido con mimo y realmente emocionante.

Tanto si esa persona aficionada al fútbol quiere revelaciones sin filtros sobre lo que ocurre en el vestuario, análisis tácticos minuciosos o las historias que han marcado un año espectacular sobre el césped, hemos recorrido las estanterías para traerte los mejores libros de fútbol que puedes regalar (o regalarte) estas fiestas.

  • The Damned Utd by David PeaceFaber & Faber

    Maldito United

    Escrito por: David Peace

    Páginas: 350+

    Ideal para: Aficionados a la historia más cruda del fútbol y a los clásicos de culto.

    Pocos entrenadores de fútbol han cautivado tanto la imaginación como Brian Clough, y pocos libros han retratado su genio temperamental como la obra maestra que David Peace publicó en 2006. Lejos de ser una biografía convencional, The Damned Utd es una obra de ficción biográfica sombría y absorbente. Sumerge al lector en la mente asfixiante de «Ol’ Big 'Ead» durante su malograda etapa de 44 días como entrenador del Leeds United en 1974. Sin Peter Taylor, su hombre de confianza y mano derecha, Clough intenta imponer su voluntad a un vestuario ferozmente leal a su acérrimo rival, Don Revie, con resultados tan desastrosos como hipnóticos.

  • Games of my life Pan Macmillan

    Los partidos de mi vida

    Escrito por: Sir Alex Ferguson y Michael Moritz

    Páginas: 336

    Ideal para: aficionados del Manchester United y estrategas de sofá.

    En lugar de seguir el recorrido habitual de una autobiografía que abarca toda una vida, Ferguson organiza su trayectoria en torno a 21 partidos decisivos que marcaron su vida y su filosofía futbolística. El relato comienza mucho antes de los años de gloria en Old Trafford: se remonta a su infancia en Glasgow y a sus primeros años como futbolista, antes de adentrarse en sus etapas repletas de títulos, en las que rompió la hegemonía del Old Firm con el Aberdeen y dirigió las dos décadas de dominio del Manchester United en la Premier League.

  • A Woman's Game by Suzanne Wrack Guardian Faber Publishing

    Un juego de una mujer

    Escrito por: Suzanne Wrack

    Páginas: 272

    Ideal para: Quienes se sienten cautivados por el auge del fútbol femenino.

    El fútbol femenino no se limita a aprovechar una reciente ola de popularidad: está recuperando el terreno que le arrebataron hace más de un siglo. En A Woman’s Game, la galardonada periodista de Guardian Suzanne Wrack ofrece un relato imprescindible y revelador de un deporte que fue reprimido de forma sistemática antes de abrirse paso de nuevo hasta alcanzar relevancia mundial.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

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  • The Power and the GloryBrown Book Group

    El poder y la gloria: Una nueva historia de la Copa del Mundo

    Escrito por: Jonathan Wilson

    Páginas: 608

    Ideal para: Apasionados del fútbol que buscan profundidad táctica e intrigas geopolíticas.

    En un año en el que la fiebre del Mundial se apoderó de Norteamérica, Jonathan Wilson publicó la que muchos consideran la crónica definitiva del mayor espectáculo del fútbol. Reconocido como uno de los mejores historiadores de este deporte y autor de La pirámide invertida, Wilson acomete una tarea monumental: recorrer casi un siglo de historia del torneo, desde Uruguay en 1930 hasta el triunfo de Argentina en Qatar.

  • A New Formation: How Black Footballers Shaped the Modern GameMerky Books

    Una nueva formación

    Escrito por: Calum Jacobs

    Páginas: 288

    Ideal para: Quienes ven el fútbol a través de la música, el estilo y la historia cultural en un sentido más amplio.

    Los textos sobre fútbol suelen reducir la experiencia de los futbolistas negros únicamente al racismo que sufrieron. En A New Formation, Calum Jacobs, escritor y fundador de la revista VICTORY, va más allá de ese enfoque limitado y ofrece una exploración rica, celebratoria y urgente de cómo los futbolistas negros británicos no solo participaron en este deporte, sino que redefinieron la cultura británica moderna.

  • Football, she wroteAmazon

    Fútbol, escribió ella

    Escrito por: Varias autoras

    Páginas: 304

    Ideal para: Quienes disfrutan de relatos diversos, ensayos incisivos y voces nuevas y auténticas.

    Durante décadas, las estanterías de literatura deportiva fueron un terreno casi exclusivamente masculino. Football, She Wrote, publicado por Floodlit Dreams, rompe de forma espectacular con ese viejo arquetipo al reunir una extraordinaria colección de textos escritos íntegramente por mujeres que viven por y para el fútbol.

  • Raised a Warrior by Susie PetruccelliApollo Publishers

    Crió a un guerrero

    Escrito por: Susie Petruccelli

    Páginas: 224

    Ideal para: Lectores a quienes les gustan las memorias deportivas profundamente personales y las historias de resiliencia.

    Antes del auge del profesionalismo, las mujeres que jugaban al fútbol al más alto nivel lo hacían únicamente por amor al juego, a menudo con cicatrices ocultas. En Raised a Warrior, obra ganadora del prestigioso Premio Vikki Orvice, Susie Petruccelli ofrece unas memorias íntimas y descarnadas que recorren su vida desde que era una niña soñadora, descalza y con maneras de chicazo en el sur de California hasta que llegó a ser capitana del equipo femenino de fútbol de la Universidad de Harvard.

  • Ultra by Tobias JonesHead of Zeus

    Ultra

    Escrito por: Tobias Jones

    Páginas: 224

    Ideal para: Lectores interesados en las subculturas y en conocer a fondo las aficiones.

    Italia tiene algunos de los aficionados al fútbol más violentos del mundo, y este libro de investigación profundiza en una subcultura de derechas que a menudo se compara con el vandalismo de los hinchas británicos. Tobias Jones conoce de cerca a los ultras de los equipos más destacados de Italia en un intenso testimonio que ganó el premio Football Book of the Year.

  • Zonal Marking by Michael CoxHarper Collins

    Marcaje zonal

    Escrito por: Michael Cox

    Páginas: 448

    Ideal para: Obsesionados con la táctica y entrenadores de sofá.

    Si Jonathan Wilson escribió la obra de referencia sobre las tácticas del fútbol de antaño, Michael Cox redactó el manual de instrucciones de la era moderna. En Zonal Marking, el analista de Athletic plantea una tesis ambiciosa: el fútbol europeo moderno no evolucionó por casualidad, sino mediante una sucesión de revoluciones tácticas que pasaron de una liga nacional a otra a lo largo de tres décadas decisivas.

  • How (Not) To Be StrongCentury

    Cómo (no) ser fuerte

    Escrito por: Alex Scott

    Páginas: 224

    Ideal para: Quienes encuentran inspiración en la capacidad de superación y disfrutan del análisis deportivo actual.

    Millones de personas conocen a Alex Scott como una de las figuras más reconocibles y pioneras de la televisión deportiva. Antes, fue una ganadora habitual que conquistó 21 títulos importantes con el Arsenal y disputó 140 partidos internacionales con Inglaterra. Pero en How (Not) To Be Strong, Scott deja atrás su pulida imagen televisiva para ofrecer una autobiografía de una vulnerabilidad poco habitual.