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FBL-MLS-INTER MIAMI-CHICAGO FIREAFP
Yosua Arya

Traducido por

Lionel Messi y Robert Lewandowski intercambian golpes mientras el Inter Miami rescata un empate en un duelo de Chicago que bate récords

L. Messi
R. Lewandowski
Chicago Fire FC vs Inter Miami CF
Chicago Fire FC
Inter Miami CF
Major League Soccer

Inter Miami y Chicago Fire firmaron un emocionante empate 1-1 en el Soldier Field ante una asistencia récord de 63.094 aficionados. El acrobático gol inicial de Robert Lewandowski fue neutralizado por un cabezazo de Casemiro, mientras Lionel Messi aseguró su lugar en la historia de la MLS con otro hito increíble.

  • Un público récord presencia el espectáculo de Soldier Field

    Dos de las mayores leyendas de clubes de Europa fueron las grandes protagonistas el miércoles por la noche, cuando Chicago Fire e Inter Miami empataron 1-1. El esperadísimo duelo de la MLS se disputó en el Soldier Field y estuvo a la altura de la enorme expectación generada.

    Un total asombroso de 63.094 aficionados llenó el estadio para presenciar este encuentro repleto de estrellas. La impresionante asistencia estableció un nuevo récord de público en casa para Chicago, superando la marca anterior lograda en este mismo partido la pasada temporada.

    Con superestrellas mundiales como Messi, Lewandowski y Casemiro participando, el partido fue una promoción fantástica para la liga. Los aficionados presentes disfrutaron de un encuentro muy competido que exhibió tanto brillantez ofensiva como solidez defensiva.

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    Las leyendas europeas ponen los goles

    No tardaron en aparecer los grandes protagonistas del partido. El exdelantero del Bayern de Múnich y del Barcelona Lewandowski abrió el marcador para el Fire en el minuto 10, al culminar con un remate acrobático marca de la casa que desató la locura entre la afición local.

    A pesar de empezar por detrás en el marcador, el Inter Miami respondió de forma brillante poco después del descanso. El empate llegó gracias a otro veterano con una dilatada trayectoria europea, ya que el excentrocampista del Real Madrid Casemiro vio puerta.

    El internacional brasileño se elevó por encima de todos para cabecear a la red un preciso saque de esquina lanzado por Messi. La devastadora combinación puso de relieve la enorme calidad de la que dispone el Miami, y permitió al conjunto visitante meterse de nuevo en un partido muy disputado.

  • Messi hace más historia en la MLS

    La asistencia para el gol del empate de Casemiro fue la 13.ª de Messi en la temporada, lo que le situó en lo más alto de la tabla de asistencias de la liga. Sin embargo, ese saque de esquina también consolidó otro hito asombroso en la ilustre carrera del argentino.

    Tras haber firmado ya 18 goles este curso, Messi se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLS en registrar 30 o más participaciones de gol en tres temporadas diferentes. Su brillantez imperecedera sigue siendo el motor del éxito de Miami.

    Mientras tanto, Chicago debió gran parte de su solidez defensiva al guardameta Chris Brady. El portero realizó seis paradas cruciales a lo largo de la noche, incluida una magnífica estirada para negar el gol a German Berterame en el minuto 16, lo que mantuvo a su equipo de lleno en el partido.

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  • Chicago Fire FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    La lucha por el título se intensifica de cara al fin de semana

    El empate deja a ambos equipos con la sensación de haber desaprovechado una oportunidad de oro para sacar partido de los resultados favorables en otros campos. Con el líder de la liga, Nashville SC, cayendo derrotado ante Toronto FC unas horas antes, una victoria de Chicago o de Miami habría alterado de forma significativa la situación en la parte alta de la clasificación.

    Inter Miami ocupa actualmente la segunda plaza, a nueve puntos de su rival del sábado, Nashville. El conjunto de Miami intenta desesperadamente ganar impulso con el objetivo de convertirse en el primer equipo en conquistar títulos consecutivos desde que LA Galaxy lograra esa hazaña en 2012.

    En el caso del Fire, la atención se centra ahora en un importante duelo del fin de semana. Tiene una oportunidad de oro para superar al New England Revolution y pasar de la cuarta a la tercera plaza cuando ambos equipos se enfrenten en un cara a cara crucial.

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