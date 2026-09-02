¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
robert-lewandowski(C)Getty Images

Traducido por

Lewandowski advierte al Barcelona: el Madrid es más fuerte con Mourinho

R. Lewandowski
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Polonia
España

Robert Lewandowski, delantero del Chicago Fire, reconoció que el Real Madrid es ahora más fuerte con su nuevo entrenador, el portugués José Mourinho.

El exjugador del Barcelona señaló, en una entrevista con el diario As: "El Real Madrid es ahora más fuerte con los nuevos fichajes y con Mourinho, pero yo siempre estaré del lado del Barcelona".

El delantero polaco habló sobre el descenso en el número de goles que se produjo este verano tras su marcha, el regreso de Rashford al Manchester United y la venta de Ferran Torres al París Saint-Germain.

Lewandowski explicó: "La temporada pasada marcamos 65 goles, pero el Barcelona sabe cómo trabajar hasta el final".

De cara a la nueva temporada y a la Liga de Campeones, el jugador del Chicago Fire considera que esta campaña puede ser diferente a la anterior.

Dijo: "Esta etapa puede ser diferente para el equipo respecto a la temporada pasada, porque cuenta con muchos jugadores de calidad, además de nuevos fichajes".

Recalcó: "Creo que la Liga de Campeones representa un sueño para el Barcelona, pero atraviesa una etapa en la que jugadores que hace dos o tres años eran muy jóvenes ahora tienen experiencia. Hay ocho jugadores que fueron campeones del mundo. Eso es algo especial para ellos, y también para España. Al final, espero que el Barcelona lo intente, que gane y que pueda celebrar una Liga de Campeones".

Añadió: "El Barcelona es uno de los candidatos a ganar, junto a otros dos o tres equipos. En Europa, no importa cómo juegues al principio de la temporada, sino mantener el nivel durante el resto del año. Espero que al final podamos hablar del Barcelona y de la cantidad de títulos que ha ganado".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

  • Seattle Sounders FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    El paso de Europa a Estados Unidos es un gran movimiento

    Respecto a su nueva etapa en la liga estadounidense, explicó: «Hay muchos polacos en Estados Unidos, y en cada partido veo a muchos de ellos, y eso es algo especial para mí. Me siento bien; al principio necesitas algo de tiempo para adaptarte, no solo a la ciudad, sino también al país».

    Y señaló: «El paso de Europa a Estados Unidos es un gran cambio, y no es como el paso que di de Alemania a España. Al principio es más difícil, pero mi familia y yo estamos muy contentos con la ciudad, con el equipo y con mis compañeros».

    Y concluyó: «Ahora tenemos tiempo para prepararnos y trabajar mejor. Hemos disputado muchos partidos consecutivos sin un periodo de preparación, y necesito tiempo para entrenar. Necesito parar un poco, y espero estar en mejor forma durante las próximas semanas».

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Primera División
Real Betis crest
Real Betis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primera División
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR