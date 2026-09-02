Robert Lewandowski, delantero del Chicago Fire, reconoció que el Real Madrid es ahora más fuerte con su nuevo entrenador, el portugués José Mourinho.

El exjugador del Barcelona señaló, en una entrevista con el diario As: "El Real Madrid es ahora más fuerte con los nuevos fichajes y con Mourinho, pero yo siempre estaré del lado del Barcelona".

El delantero polaco habló sobre el descenso en el número de goles que se produjo este verano tras su marcha, el regreso de Rashford al Manchester United y la venta de Ferran Torres al París Saint-Germain.

Lewandowski explicó: "La temporada pasada marcamos 65 goles, pero el Barcelona sabe cómo trabajar hasta el final".

De cara a la nueva temporada y a la Liga de Campeones, el jugador del Chicago Fire considera que esta campaña puede ser diferente a la anterior.

Dijo: "Esta etapa puede ser diferente para el equipo respecto a la temporada pasada, porque cuenta con muchos jugadores de calidad, además de nuevos fichajes".

Recalcó: "Creo que la Liga de Campeones representa un sueño para el Barcelona, pero atraviesa una etapa en la que jugadores que hace dos o tres años eran muy jóvenes ahora tienen experiencia. Hay ocho jugadores que fueron campeones del mundo. Eso es algo especial para ellos, y también para España. Al final, espero que el Barcelona lo intente, que gane y que pueda celebrar una Liga de Campeones".

Añadió: "El Barcelona es uno de los candidatos a ganar, junto a otros dos o tres equipos. En Europa, no importa cómo juegues al principio de la temporada, sino mantener el nivel durante el resto del año. Espero que al final podamos hablar del Barcelona y de la cantidad de títulos que ha ganado".

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