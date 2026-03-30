Este es el periodo en el que los clubes siguen con inquietud los partidos de las selecciones nacionales, con la esperanza de que sus jugadores no sufran lesiones. Sin embargo, como suele ocurrir, siempre hay algún futbolista que acaba lesionado y queda fuera de combate para los siguientes partidos. En este sentido, no llegan buenas noticias para la Roma: durante el partido amistoso entre Brasil y Francia (que terminó 2-1 a favor del equipo de Deschamps), el extremo giallorosso Wesley se lesionó y se vio obligado a abandonar el terreno de juego a veinte minutos del final, siendo sustituido por Roger Ibañez, que hoy juega en Arabia Saudí, en el Al-Ahli.
Traducido por
Lesión de Wesley: ¿cuántos partidos y cuáles se perderá con la Roma?
¿CUÁNDO PODRÁ VOLVER WESLEY?
Wesley ya ha regresado a Roma y las pruebas médicas a las que se ha sometido han revelado una lesión musculotendinosa en el bíceps femoral del muslo derecho. Por lo tanto, el brasileño se perderá con toda seguridad el próximo partido del equipo de Gasperini, que, al reanudarse la liga, se enfrentará al Inter en el gran partido de San Siro: el encuentro está programado para el Domingo de Pascua, 5 de abril, a las 20:45. Echando un vistazo al calendario de los giallorossi, Wesley podría volver a estar disponible para el partido del 25 de abril contra el Bolonia, perdiéndose, además del partido contra el Inter, los encuentros contra el Pisa y el Atalanta (10 y 18 de abril).
¿QUIÉN PUEDE JUGAR EN LUGAR DE WESLEY?
A la espera del regreso de Wesley, Gasperini tendrá que encontrar una nueva solución para la banda izquierda, donde hasta ahora ha alineado al brasileño (cuya posición natural sería la derecha). Una de las opciones es que Kōstas Tsimikas sea titular, ya que es el sustituto natural en esa posición; la otra idea es el holandés Devyne Rensch y, para una alineación más ofensiva en esa posición, también se podría alinear a Stephan El Shaarawy. Hay que estar atentos también a la opción de Angeliño, que tras haber estado fuera de juego durante bastante tiempo está recuperando el ritmo de partido.