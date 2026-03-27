El Inter sigue preocupado por el estado físico de Hakan Çalhanoğlu. Los nerazzurri tenían un interés indirecto en el partido entre Turquía y Rumanía, semifinal de la fase de repesca de clasificación para el próximo Mundial, que se disputará del 10 de junio al 19 de julio entre Estados Unidos, Canadá y México. Turquía ganó 1-0 gracias a un gol de Kadioglu en la segunda parte, pero en los últimos minutos del partido el centrocampista nerazzurro —que en este encuentro alcanzó las 103 internacionalidades, convirtiéndose en el tercer jugador con más partidos— fue sustituido por un problema físico.
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Lesión de Calhanoglu con Turquía: su estado y lo que se filtra de cara al Inter-Roma
¿CÓMO ESTÁ CALHANOGLU?
Según las informaciones que se han filtrado, no debería tratarse de una lesión grave, sino probablemente de un problema muscular, ya que, unos minutos antes de ser sustituido, Calhanoglu se tocaba la pantorrilla izquierda, la misma que le había dejado fuera de combate en enero tras el partido contra el Nápoles. El jugador permanecerá con la selección y en las próximas horas se someterá a pruebas específicas para determinar si podrá estar disponible para la final de la repesca programada contra Kosovo el martes 31 de marzo a las 20:45: a día de hoy no debería haber problemas, y ese cambio puede haber sido también una medida de precaución por parte del seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella.
DE CARA AL INTER-ROMA
Tras el partido decisivo contra Kosovo —la final de la repesca, en la que el ganador se clasifica para el Mundial—, Calhanoglu y el resto de los internacionales volverán a sus respectivos clubes. Cuando se reanude la liga, el Inter tendrá el gran partido contra la Roma programado en San Siro el día de Pascua, el domingo 5 de abril a las 20:45. Cristian Chivu espera que su mediapunta regrese a Milán sin molestias y listo para saltar al campo contra el equipo de Gasperini. Si no pudiera hacerlo, en su lugar en la mediapunta podría estar Piotr Zielinski.