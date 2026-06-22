¿Le han afectado las críticas? Petković decide si Zidane jugará contra Jordania

Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, defendió a su portero, Luka Zidane, tras las críticas recibidas después del partido contra Argentina.

En su debut mundialista, Zidane encajó tres goles de Lionel Messi en la derrota 3-0 ante la campeona Argentina.

Las críticas crecieron antes del duelo contra Jordania y muchos pidieron un cambio en la portería.

Zidane solo ha jugado ocho partidos con Argelia, cifra que muchos consideran insuficiente y piden su reemplazo.

Pese a ello, el seleccionador Vladimir Petković ha respaldado al portero y rechazado las críticas.

«Todos pueden equivocarse y yo confío en sus capacidades», afirmó Petković en declaraciones al diario As.