La Lazio debe equilibrar su balance de fichajes: gastar lo mismo que ingrese. Los biancocelesti, que fichan y traspasan para dar a Gennaro Gattuso un equipo competitivo y devolverlo a Europa, actuarán en esta ventana sin caer en saldo negativo, según anunció el club.
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Lazio, mercado de verano sin gastos: el comunicado
EL COMUNICADO
La S.S. Lazio informa que hoy recibió la notificación de la Comisión Independiente sobre el índice de coste laboral ampliado.
Los resultados permiten inscribir a los futbolistas conforme al art. 90, apartado 4, letra A), de las N.O.I.F.».