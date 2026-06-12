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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

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Lazio, mercado de verano sin gastos: el comunicado

Lazio
Fichajes
Serie A

El comunicado oficial del club biancoceleste.

La Lazio debe equilibrar su balance de fichajes: gastar lo mismo que ingrese. Los biancocelesti, que fichan y traspasan para dar a Gennaro Gattuso un equipo competitivo y devolverlo a Europa, actuarán en esta ventana sin caer en saldo negativo, según anunció el club.

  • EL COMUNICADO

    La S.S. Lazio informa que hoy recibió la notificación de la Comisión Independiente sobre el índice de coste laboral ampliado.

    Los resultados permiten inscribir a los futbolistas conforme al art. 90, apartado 4, letra A), de las N.O.I.F.».

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