Los aficionados del Inter tiemblan. En las últimas horas, desde España ha llegado la noticia de un posible intento del Barcelona por Lautaro Martínez, sobre todo en caso de que no llegue a concretarse el asalto a Julián Álvarez, ya en marcha desde hace varias semanas y siempre rechazado por el Atlético de Madrid, que exige el pago de la cláusula de rescisión.
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Lautaro-Barcelona, reunión entre Deco y el agente: la postura del Inter
EL ENCUENTRO ENTRE DECO Y CAMANO, LA POSICIÓN DEL INTER
Según lo informado por Fabrizio Romano en Youtube, sin embargo, hay una gran tranquilidad por parte del Inter y de quienes están cerca del jugador.En cualquier caso, sí hubo una reunión entre Deco y el agente de Lautaro, también porque Alejandro Camano gestiona e intermedia por otros futbolistas.
LA IDEA DEL BARÇA
Un intercambio de impresiones, por el momento sin resultados concretos, también porque es difícil que el Inter se desprenda de su capitán a mediados de agosto, pero el Barcelona está valorando la posibilidad de lanzar una ofensiva por el Toro, al que ya siguió en el pasado, con la situación de Julian Alvarez estancada, para darle a Hansi Flick un refuerzo de peso en una línea que ha perdido a Lewandowski, que se ha marchado a la MLS, y está a punto de perder también a Ferran Torres, que está a un paso del PSG.
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