¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica lautaro cannoniere

Traducido por

Lautaro-Barcelona, reunión entre Deco y el agente: la postura del Inter

Barcelona
Inter Milán

El Barcelona piensa en el Toro si no logra llegar a Julián Álvarez, pero desde Milán llegan desmentidos sobre una posible venta.

Los aficionados del Inter tiemblan. En las últimas horas, desde España ha llegado la noticia de un posible intento del Barcelona por Lautaro Martínez, sobre todo en caso de que no llegue a concretarse el asalto a Julián Álvarez, ya en marcha desde hace varias semanas y siempre rechazado por el Atlético de Madrid, que exige el pago de la cláusula de rescisión.

  • EL ENCUENTRO ENTRE DECO Y CAMANO, LA POSICIÓN DEL INTER

    Según lo informado por Fabrizio Romano en Youtube, sin embargo, hay una gran tranquilidad por parte del Inter y de quienes están cerca del jugador.En cualquier caso, sí hubo una reunión entre Deco y el agente de Lautaro, también porque Alejandro Camano gestiona e intermedia por otros futbolistas.

    • Anuncios

  • LA IDEA DEL BARÇA

    Un intercambio de impresiones, por el momento sin resultados concretos, también porque es difícil que el Inter se desprenda de su capitán a mediados de agosto, pero el Barcelona está valorando la posibilidad de lanzar una ofensiva por el Toro, al que ya siguió en el pasado, con la situación de Julian Alvarez estancada, para darle a Hansi Flick un refuerzo de peso en una línea que ha perdido a Lewandowski, que se ha marchado a la MLS, y está a punto de perder también a Ferran Torres, que está a un paso del PSG.



    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR