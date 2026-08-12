Lautaro-Barcelona, reunión entre Deco y el agente: la postura del Inter

Un intercambio de impresiones, por el momento sin resultados concretos, también porque es difícil que el Inter se desprenda de su capitán a mediados de agosto, pero el Barcelona está valorando la posibilidad de lanzar una ofensiva por el Toro, al que ya siguió en el pasado, con la situación de Julian Alvarez estancada, para darle a Hansi Flick un refuerzo de peso en una línea que ha perdido a Lewandowski, que se ha marchado a la MLS, y está a punto de perder también a Ferran Torres, que está a un paso del PSG.







