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Todo sobre apuestas en GOAL
2026-27 best away kit GOAL / various
Renuka Odedra

Traducido por

Las 10 mejores segundas equipaciones de 2026-27 y dónde comprarlas

SHOPPING

Clasificación de las equipaciones más elegantes para la nueva temporada.

Mientras que las equipaciones de local están ligadas a la tradición y a los sagrados colores del club, es en las camisetas de visitante donde los gigantes mundiales de la ropa deportiva pueden romper las reglas. La temporada 2026-27 ya está oficialmente en marcha y los diseñadores han llevado los límites de la creatividad más lejos que nunca, difuminando la línea entre el rendimiento de élite sobre el césped y la moda de grada de alta gama.

Desde guiños retro con el trébol de adidas hasta elegantes gráficos minimalistas y modernos, los lanzamientos de visitante de esta temporada presentan una increíble mezcla de nostalgia y audaz innovación. Ya sean finas rayas reinventadas para la pasarela, homenajes regionales de aire sobrio o llamativas paletas de colores diseñadas para robarse el protagonismo en las noches lejos de casa, los clubes de toda Europa y más allá han entregado clásicos instantáneos.

GOAL repasa las mejores equipaciones de visitante que salen esta temporada, con las más destacadas que verás por todas partes, desde las zonas visitantes en los días de partido hasta las calles de la ciudad.

  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United

    adidas no solo rebuscó en los archivos para la segunda equipación del United: desenterró pura nostalgia de finales de los 80 y le dio un acabado de alta moda. Construida sobre una llamativa y vibrante base azul royal, la camiseta está rematada con nítidos detalles en rojo y blanco y coronada con el regreso del retro logotipo Trefoil de adidas. Es una candidata instantánea a agotarse y tiende un puente entre los días de partido en Old Trafford y un estilo urbano desenfadado de block party.



  • Ajax 26-27 away kit adidas

    Ajax

    El Ajax y adidas presentan de forma constante algunas de las camisetas más elegantes del fútbol mundial, y este lanzamiento no es una excepción. Apostando por la cultura urbana moderna, el esquema «Black & Hazy Orange» permite que intensos toques de naranja estallen sobre un fondo negro mate. Rematada con el icónico trébol en el pecho, es una prenda elegante, discreta y con estilo que los aficionados a las equipaciones perseguirán durante todo el año.



  • Bayer Leverkusen 26/27 away kitNew Balance

    Bayer Leverkusen

    New Balance apuesta con fuerza por la identidad de Leverkusen como la «ciudad de los colores» con un diseño arraigado en las raíces de ciencia farmacéutica del club. Construida sobre una vibrante base azul Terrarium, la característica más destacada es un estampado ondulante de efecto marmolado líquido en hombros y mangas. Los remates en Black Iris y los sutiles detalles integrados en el diseño completan una camiseta que une la herencia industrial con un estilo urbano contemporáneo.



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  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Oporto

    Inspirada directamente en el serpenteante río Duero y en la rica tradición vinícola de la ciudad, la segunda equipación del Oporto rebosa pura sofisticación. La base, de un intenso y profundo color rubí, presenta delicadas rayas verticales tonales y un cuello polo entallado de un botón. Parece menos una equipación alternativa al uso y más una pieza de lujo a medida hecha para las noches de verano junto a la costa.



  • PSG 26/27 away kitNike

    PSG

    Nike entendió perfectamente el encargo aquí, alejándose de diseños excesivamente complejos para apostar por una estética refinada y parisina. Con un fondo blanco limpio como base, la equipación sitúa la icónica franja vertical central del club en el centro de todas las miradas, con el clásico azul marino y rojo. Es limpia, atemporal y está destinada a dominar tanto las guías de estilo a pie de campo como las calles de la ciudad.


  • Toulouse 2026/27 away kitNike

    Toulouse

    La camiseta de visitante del Toulouse es el lanzamiento definitivo de la temporada para quienes saben de verdad. Craft ha apostado por una refinada base color crema roto, detallada con delicadas microfranjas y sutiles acentos violetas, un discreto guiño a la famosa identidad regional de la «Ville Rose». Es una camiseta sofisticada y sobria que se gana de inmediato el respeto de los verdaderos coleccionistas.



  • monaco 2026-27 away kitMizuno

    Mónaco

    Mizuno sigue produciendo auténtico oro en silencio, y la nueva segunda equipación del Mónaco es toda una bocanada de aire fresco. Alejándose de las paletas de colores estándar para adentrarse en un profundo tono burdeos de aire sombrío, la camiseta se completa con ricos detalles dorados del patrocinador y un cuello polo de punto vintage. Es una declaración entallada y de alta moda que encaja a la perfección en la Riviera.



  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Chelsea

    El Chelsea dejó a un lado los artificios y apostó de lleno por un estilo urbano limpio y lujoso. La silueta completamente negra actúa como un lienzo oscuro para unos llamativos detalles de contraste en "Midwest Gold", creando un perfil de una nitidez impecable. Concebida en torno al concepto de 'Desatando al león', es una camiseta sobria y afilada, diseñada para pasar con naturalidad de Stamford Bridge a los recintos de festivales.



  • Sunderland 2026-27 away kit Hummel

    Sunderland

    Uno de los lanzamientos crossover más comentados de todo el ciclo 2026-27, Hummel asumió un enorme riesgo creativo, y le salió completamente bien. Inspirada en los vínculos de Elvis Presley con la zona y en la tradición de los himnos de la afición. Esta camiseta combina una llamativa base rosa chicle con detalles en negro y el clásico chevrón a rayas en los hombros. Es estridente, no pide perdón y es una auténtica pieza de culto para los coleccionistas de camisetas.



  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Real Madrid

    El Real Madrid rara vez se aleja de sus colores característicos, lo que hace que este lanzamiento se sienta como todo un acontecimiento. Envuelta en un intenso verde oscuro "Aurora Ivy", la camiseta incorpora un sutil y estilizado patrón del escudo "RMCF" tejido directamente en la base del tejido. Rematada con el logotipo vintage del trébol, combina la realeza del Bernabéu con el atractivo del streetwear moderno.