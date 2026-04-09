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La temporada de Mohammed Kudus podría haber terminado tras una grave lesión
Aumenta el temor al descenso para los Spurs
El Tottenham teme que Kudus, de 25 años, se haya lesionado de nuevo el cuádriceps, lo que podría acabar con su temporada. El extremo estaba de baja desde enero por problemas en ese músculo y en los isquiotibiales, y aunque se esperaba su regreso este mes, ahora podría necesitar cirugía.
Según The Sun, la nueva complicación afecta de nuevo al cuádriceps y podría requerir cirugía. Para unos Spurs inmersos en la lucha por evitar el descenso, perder a su fichaje de 55 millones de libras sería un golpe durísimo.
- AFP
El difícil comienzo de De Zerbi
La lesión llega en un mal momento para el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, que se prepara para su debut este domingo ante el Sunderland. De Zerbi, quien ya intentó fichar a Kudus cuando dirigía al Brighton, deberá afrontar un calendario complicado sin uno de los jugadores ofensivos más creativos del club.
Los Spurs están a solo un punto del descenso, con siete jornadas por jugar. Si el West Ham vence al Wolves el viernes, el Tottenham entrará en puestos de descenso antes de que De Zerbi debute en el banquillo del Stadium of Light. El italiano ha incorporado a Marcattilio Marcattilii y Marcello Quinto a su cuerpo técnico, pero necesitará toda su astucia táctica para compensar la ausencia de Kudus.
Los sueños del Mundial en peligro
La lesión de Kudus trasciende la Premier League: el jugador lucha por recuperarse a tiempo para el Mundial con Ghana. Las Estrellas Negras lo ven como un talismán junto a Antoine Semenyo, del Manchester City, y su ausencia sería un golpe duro para la selección.
Kudus está devastado, pues sabe lo que está en juego. Ghana comparte grupo con Croacia, Panamá e Inglaterra, y la posibilidad de que el jugador se pierda el duelo contra los Tres Leones de Thomas Tuchel en Boston el 23 de junio es muy real.
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Repercusiones en la carrera por la supervivencia
Desde su llegada del West Ham el pasado verano, Kudus ha marcado tres goles y dado seis asistencias a los Spurs, brillando en una temporada gris para el club. No juega desde que se lesionó en casa ante el Sunderland el 4 de enero, y su ausencia se nota en una plantilla con pocos goles desde las bandas.
Tras visitar Sunderland este fin de semana, el Tottenham recibirá al Brighton, reencuentro de De Zerbi con su exequipo. Con la permanencia en juego, el cuerpo médico de Hotspur Way trabaja sin descanso para acelerar su regreso, aunque la cirugía podría ser la única opción para el frustrado extremo.