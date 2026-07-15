Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026.
El miércoles, en Atlanta, venció 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026.
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Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta y avanzó a la final del Mundial 2026.
El miércoles, en Atlanta, venció 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026.
El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, realizó tres cambios respecto al once que venció a Noruega en cuartos.
Reece James entró como lateral derecho por Ezri Konsa, y Jed Spence ocupó la banda izquierda en lugar de Niko O’Reilly.
En ataque, Morgan Rogers entró por Noni Madueke.
La alineación de Inglaterra fue:
Portero: Jordan Pickford
Defensa: Reece James, Marc Jéhi, John Stones, Jed Spence
Centrocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson
Delanteros: Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon
Argentina hizo un cambio clave en el once que venció a Suiza en cuartos.
Leónel Scaloni alineó a Giuliano Simeone en la banda derecha en lugar de Rodrigo De Paul.
Así, el sistema pasó de un 4-4-1-1 a un 4-3-3 sobre el papel, aunque en la práctica apenas varió.
La alineación argentina fue:
Portero: Emiliano Martínez
Defensa: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina
Mediocampo: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone
Los cambios de los entrenadores, sobre todo de Scaloni, sugerían más ataque con un jugador extra en la derecha, pero ocurrió lo contrario.
La histórica rivalidad entre ambos países se notó desde el inicio: muchos choques y faltas constantes. En la primera parte se pitó un total de 19, casi una cada dos minutos.
Esas interrupciones frenaron el ritmo, redujeron las ocasiones y provocaron que, por primera vez en un Mundial, ninguno de los dos equipos disparara a puerta en los primeros 30 minutos.
Fue la primera parte con menos disparos del Mundial 2026: solo tres, todos fuera.
El primer tiempo acabó con 0,8 goles esperados, la marca más baja en eliminatorias mundialistas, reflejo de un fútbol más parecido a la lucha libre.
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En la segunda parte, Argentina presionó desde el inicio y Julián Álvarez falló dos ocasiones tempranas.
Inglaterra, cautelosa, cerraba espacios y buscaba contraatacar en profundidad.
En el minuto diez, Morgan Rogers —apuesta de Tuchel— centró con precisión y Anthony Gordon remató al fondo de la red.
La situación recordó el duelo contra México en octavos, cuando Inglaterra resistió los embates locales, marcó dos veces y ganó 3-2.
Al ir perdiendo, Scaloni repitió la fórmula que usó para remontar un 0-2 ante Egipto en octavos y ganar 3-2: los centros.
Al inicio del segundo tiempo ingresó Nicolás González por izquierda, lo que permitió a Julián Álvarez fijarse en profundidad para recibir los centros.
Tras la salida de Giuliano Simeone, Messi pasó a la banda derecha con una misión: centrar al área.
Su presencia atrajo marcas y liberó espacios para que Enzo Fernández, tras pase suyo, empatara cerca del final.
En los minutos finales entró Lautaro Martínez como segundo punta, manteniendo la apuesta por los centros hasta que llegó el segundo gol, también de Messi.