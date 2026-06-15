El debut de España en el Mundial contra Cabo Verde ha recibido duras críticas de la prensa deportiva española, que califica de decepcionante el partido del equipo de Luis de la Fuente.
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La prensa española critica a la Roja: «Petardazo», «Un debut de pesadilla»
Marca titula «Bajonazo Mundial»: España frena sus ambiciones en el debut.
AS habla de «Petardazo»: España «naufraga en su debut contra Cabo Verde» y ni la entrada de Lamine Yamal cambió el partido en Atlanta.
Mundo Deportivo sentencia con un claro «Decepcionante».
Sport añade: «España se desespera ante Cabo Verde y no pasa del empate».
Un coro de críticas que refleja la decepción de la opinión pública española tras el 0-0 en el debut, resultado que complica el camino de la Roja en la fase de grupos del Mundial.