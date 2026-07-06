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mbappe gilGetty Images

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La política paraguaya: «Mbappé, un camerunés que finge descaradamente ser francés». Él: «Despreciable e indigna de representar a su país»

K. Mbappe
Francia
Paraguay
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Furioso intercambio de palabras entre Celeste Amarilla y el delantero de los Galletti

Kylian Mbappé respondió a un grave ataque personal lanzado a través de X por Celeste Amarilla, política paraguaya, tras los octavos de final del Mundial 2026, en los que Francia venció a Paraguay gracias a un penalti que él marcó en la segunda parte. He aquí los hechos, en orden.

  • EL PRIMER ATAQUE

    Tras dos publicaciones que mostraban la tensión entre el delantero y el portero paraguayo Orlando Gill, Amarilla respondió:

    «Camerunés colonizado, que finge ser francés, rencoroso, recién enriquecido, prepotente y feo. Estuvo nervioso y asustado todo el partido, como su equipo; no marcaron ni un gol, ganaron por los pelos... Lo único que muchos le reprochamos a los jugadores de la Albirroja es no haberle dado una bofetada con la mano abierta al terminar el partido. Y eso que no soy una fanática del fútbol».

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  • EL SEGUNDO ATAQUE

    Peor aún es la segunda publicación:

    «Este bruto ni siquiera ha aprendido a escribir; en lugar de leche materna, chupaba cocos, y lo más culto que oía eran los chimpancés. ¡Ojalá le hubiera enseñado el dedo corazón, Orlando Gill! ¡Yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!»

  • ¿QUIÉN ES CELESTE AMARILLA?

    Celeste Amarilla es una senadora paraguaya con amplia trayectoria en el Congreso Nacional, conocida por su estilo directo y sus declaraciones polémicas. Como diputada, mantiene una fuerte presencia en medios y es muy activa en redes sociales, donde suele opinar sobre temas políticos y de actualidad.


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  • LA RESPUESTA DE MBAPPÉ

    Mbappé respondió en el mismo canal, con educación pero firmeza.

    «Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su imprudencia y descarado racismo, el mundo ya olvidó la trayectoria y el esfuerzo de sus jugadores en este Mundial, cediendo espacio a una representante incompetente que ofrece la peor imagen de su país. Nunca permitiré que personas como usted difundan su odio y racismo por todo el mundo».

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