«¡La odisea continúa!»: Keisuke Honda debuta en su 11.º país a los 40 años

El icono del fútbol japonés Keisuke Honda amplió su extraordinaria carrera alrededor del mundo al debutar oficialmente con el FC Jurong, equipo de la Singapore Premier League. El centrocampista de 40 años entró como suplente en el minuto 82 durante una victoria por 3-0 sobre el Hougang United en el Jurong East Stadium.

Con su característica camiseta con el número cuatro, el veterano saltó al campo entre una enorme ovación de la afición local.

Singapur representa el undécimo país en el que Honda ha jugado profesionalmente a lo largo de su ilustre carrera.



