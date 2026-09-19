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Alvino Hanafi
Traducido por

«¡La odisea continúa!»: Keisuke Honda debuta en su 11.º país a los 40 años

1ª División
K. Honda
FC Jurong

El icono del fútbol japonés Keisuke Honda continuó su carrera trotamundos al debutar en la Singapore Premier League con el FC Jurong a los 40 años. Al entrar como suplente en los últimos minutos, la exestrella del Mundial dejó su sello en su llegada a un 11.º país.

  • La odisea global continúa mientras Honda debuta con 40 años

    El icono del fútbol japonés Keisuke Honda amplió su extraordinaria carrera alrededor del mundo al debutar oficialmente con el FC Jurong, equipo de la Singapore Premier League. El centrocampista de 40 años entró como suplente en el minuto 82 durante una victoria por 3-0 sobre el Hougang United en el Jurong East Stadium.

    Con su característica camiseta con el número cuatro, el veterano saltó al campo entre una enorme ovación de la afición local.

    Singapur representa el undécimo país en el que Honda ha jugado profesionalmente a lo largo de su ilustre carrera.


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    Presencia inmediata a pesar de un breve cameo tardío

    Sustituyendo a su compatriota Yuma Tsuzurabara en la banda derecha, Honda causó una impresión inmediata pese a su limitado tiempo sobre el terreno de juego. En el minuto 87, su presión incansable forzó un despeje apresurado del portero del Hougang, Takahiro Koga.

    Ya en el tiempo de descuento, el centrocampista filtró un preciso pase al espacio para que Mizuki Ando marcara, aunque la jugada fue anulada por fuera de juego.

    Tras haber dado instrucciones desde la banda en el partido inaugural, Honda demostró que estaba listo para contribuir directamente sobre el campo.


  • Un viaje extraordinario abarca continentes y un doble papel

    El debut de Honda en Singapur marca el último capítulo de una carrera única que comenzó en el Nagoya Grampus de la J1 League. Su trayectoria ha incluido etapas en Países Bajos, Rusia, Italia, México, Australia, Brasil, Azerbaiyán, Lituania y Bután.

    Entre 2018 y 2023, el internacional de 90 partidos también ejerció como director general de la selección de Camboya mientras seguía en activo como jugador.

    Más recientemente, representó al club butanés Paro FC en 2024 antes de fichar por el FC Jurong para la temporada 2026-27.

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  • imago-sport-21857025.jpgAFLOSPORT

    Jurong gana impulso con dos victorias consecutivas

    El debut de Honda puso el broche a una noche plácida para el FC Jurong, que sumó su segunda victoria consecutiva en la liga. Takuma Yamaguchi abrió el marcador antes de que Haziq Kamarudin y el suplente Ando amarraran los tres puntos.

    Hougang terminó el partido con diez hombres tras una tarjeta roja directa a Zulqarnaen Suzliman.

    El FC Jurong buscará mantener su inicio impecable mientras Honda sigue integrándose en la dinámica del equipo.