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La Masía, la mina de oro: 120 millones de euros se acercan a las arcas del Barcelona

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Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
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F. Torres
M. Casado
A. Ezzalzouli
H. Fort
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Posible récord en la era Laporta

El Barcelona se encamina a cerrar su mercado de fichajes veraniego con unas cifras económicas excepcionales, en un momento en el que el club todavía no ha cerrado todos sus expedientes, pero está cerca de lograr unos ingresos que rozan los 120 millones de euros.

Según el diario Sport, la cifra potencial no se refiere al saldo de la diferencia entre la venta de jugadores y su compra, sino que representa el dinero que el Barcelona ha reunido únicamente por las salidas de jugadores, ya sea mediante ventas directas, porcentajes que el club retuvo en traspasos anteriores o primas de solidaridad (derecho de formación) por el traspaso de jugadores que se graduaron de la academia de "La Masia". 


La operación de Ferran Torres encabeza las ventas, después de que se marchara al Paris Saint-Germain por unos 48,5 millones de euros aproximadamente, representando por sí sola cerca de la mitad de los ingresos directos del club este verano.


  • La Masía: la mina de beneficios

    La academia del Barcelona desempeñó un papel fundamental en el balance económico, ya que más de la mitad de los ingresos están vinculados a jugadores formados en el club, de forma directa o indirecta.

    El Barcelona obtuvo alrededor de 11 millones de euros por la salida de Ansu Fati, y una cantidad similar por el traspaso de Tommy Marqués, además de tres millones de euros por el fichaje de Iñaki Peña.

    También ingresaron cifras menores por la salida de Dani Rodríguez, cercana a los 600.000 euros, y por la de Andrés Cuenca, cuyo traspaso alcanzó un valor de unos 700.000 euros.

    Todavía hay otras operaciones pendientes de cerrarse, pues Héctor Fort se traspasa a la Real Sociedad por unos 8,5 millones de euros, mientras que la salida de Álvaro Cortés reporta más de tres millones de euros, y el traspaso de Toni Fernández al Venezia asciende a unos cuatro millones de euros.

    Y si se completa la venta de Casadó por el valor fijado por el Barcelona, cercano a los 20 millones de euros, el total de ingresos por las ventas directas superará por sí solo la barrera de los 110 millones de euros.

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    • Anuncios

  • Posible récord en la era Laporta

    Esta cifra convertirá el actual mercado de verano en el más rentable en cuanto a ventas desde el regreso de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona en 2021, siempre que se completen las operaciones pendientes por los valores previstos.

    En 2023, el club registró 81,5 millones de euros de ingresos por la venta de jugadores, pero el cálculo de entonces se basó en el dinero que llegó realmente al Barcelona. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain pagó 50,4 millones de euros por el fichaje de Ousmane Dembélé, pero el Barcelona recibió solo 35,4 millones, mientras que 15 millones fueron para el jugador y sus representantes.

    El balance de aquel verano incluyó también cantidades procedentes de los traspasos de Antoine Griezmann, Francisco Trincão, Franck Kessié, Nico González y Abde Ezzalzouli. En el cálculo actual no entra la salida de Jofre Torrents al Ajax, a pesar de que la operación podría reportar al Barcelona entre cinco y seis millones de euros, ya que gran parte de ella está ligada a incentivos y variables que aún no se han cumplido.

    Lo mismo ocurre con otras primas presentes en distintas operaciones, que no deben contabilizarse financieramente antes de que se devenguen realmente.

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  • Beneficios aplazados: derechos de patrocinio

    Los ingresos del Barcelona no se limitaron a la venta de jugadores de su plantilla actual. El club obtuvo cerca de 4,8 millones de euros por el traspaso de Jan Virgili del Real Mallorca al Club Brujas, gracias a que conservaba un porcentaje de su futura venta.

    Además, los mecanismos de solidaridad y los derechos de formación de canteranos aportaron alrededor de cuatro millones de euros, como consecuencia de traspasos relacionados con exjugadores de la academia, entre ellos Nico González, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo y Sergi Altimira. La cifra podría aumentar ligeramente si se completa el traspaso de Marc Guiu o Mateu Morey.

    De este modo, los ingresos del Barcelona se acercan a los 120 millones de euros, teniendo en cuenta que hay que diferenciar entre unos 110 millones de euros procedentes de sus ventas directas este verano y aproximadamente nueve millones de euros derivados de porcentajes de ventas y mecanismos de solidaridad vinculados a operaciones de traspaso entre otros clubes.

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  • Ofrecer salarios elevados

    El Barcelona también logró beneficios importantes al margen del apartado de las ventas, tras aligerar su factura salarial. El final del contrato de Robert Lewandowski y las cesiones de Marc-André ter Stegen y Ronald Araújo no inyectaron dinero directo en las arcas, pero liberaron un amplio margen económico que ayuda al club a inscribir a nuevos jugadores.

    La directiva del Barcelona apuesta por una fórmula que garantice también beneficios futuros, mediante la inclusión de porcentajes sobre una futura venta, opciones de recompra o primas ligadas a objetivos en varias de las operaciones.

    El traspaso de Jan Vertessen ofrece el ejemplo más destacado de ello, después de que el club se beneficiara de una cláusula que conservó en una operación anterior cuando el Club Brujas decidió pagar la cláusula de rescisión del jugador.

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