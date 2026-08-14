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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

Traducido por

La joya del Barcelona roba la mente de Flick

Primera División
Barcelona
H. Flick
O. Goren
España

Los periodos de preparación en el Barcelona siempre sacan a la luz nuevos nombres y jugadores de la academia del club, que quizás comienzan los entrenamientos lejos de los focos, antes de conseguir gradualmente reservarse un lugar en los planes del entrenador. 

El verano pasado, por ejemplo, Dro y Jofre Torrents lograron superar varias pruebas, tras las cuales llegaron al inicio de la temporada oficial dentro del grupo habitual del primer equipo. 

El diario Sport señaló: "Después de un mes completo del arranque del actual periodo de preparación en el Barcelona, un número de jugadores de la academia del club siguen trabajando bajo la dirección del entrenador Hansi Flick".

Entre ellos se encuentran Orian Goren e Ibrahima Toncara. Ambos jugadores, nacidos en 2009 y 2010 respectivamente, están considerados entre los talentos más destacados en los que la institución catalana deposita grandes esperanzas, de entre todos los jugadores que se forman en los pasillos de La Masia.

Cuando terminó la temporada, se comunicó a los jugadores la necesidad de incorporarse a los entrenamientos del primer equipo a partir del mes de julio.

En cuanto a Goren, su temporada terminó de forma tardía, ya que no se conformó con participar hasta las últimas fases de la Copa de Campeones con el equipo de Pol Planas, sino que prolongó su actividad antes de comenzar sus vacaciones, uniéndose al equipo en la competición de la Copa Cataluña.

  • imago-sport-1080669171.jpgDeFodi Images

    Jorrín se ve obligado a acortar su periodo de vacaciones

    Aurián se vio obligado a acortar su periodo de vacaciones, pero por un motivo feliz, ya que, junto a Ibrima, fueron los jugadores más jóvenes bajo las órdenes del técnico alemán el 13 de julio, cuando se sometieron a los reconocimientos médicos.

    Aquella fue una oportunidad de oro para este joven jugador, que llegó al Barcelona en 2022 y que reside en La Masía desde hace ya varios meses, un entorno ideal en el que respira fútbol por todos lados, al mismo tiempo que recibe su formación académica en un ambiente adecuado para su desarrollo.

    Aurián ha ido superando las distintas fases a lo largo de las últimas semanas y, tras el regreso de la concentración en Inglaterra, llegó la primera criba, en la que Ibrahim Diarra, Àlex González y Óscar Gistau pasaron a las filas del Barça Atlètic.

    Aurián, por su parte, siguió dentro del ambiente del primer equipo y viajó el pasado fin de semana a Italia para participar en el torneo triangular de la ciudad de Údine, donde disputó 30 minutos ante el Udinese, después de haber jugado ya media hora frente al Birmingham.

    Aquello supuso una experiencia ideal y una oportunidad importante para ganar rodaje para un jugador que, como hemos mencionado, acaba de cumplir sus diecisiete años, pero que juega con una madurez llamativa, cuenta con una visión de juego destacada y muestra un atrevimiento en el juego que lo convierten en un jugador especial.

    • Anuncios
  • imago-sport-1080669277.jpgDeFodi Images

    Jorginho continúa acumulando experiencia

    Tras su regreso de Italia, Jorrén continúa acumulando experiencia junto a Flick, y la idea, o la hoja de ruta trazada para él, es que sea un elemento importante esta temporada con el Barça Atlètic bajo la dirección de Belletti, con la posibilidad de participar también con el equipo juvenil para disputar la Youth League.

    La situación se evaluará a lo largo de la temporada, pero lo que es seguro es que Flick lo tiene bajo observación, y no debe descartarse la posibilidad de ver al jugador debutar con el primer equipo durante la temporada.

    Por el momento, Oriol continúa trabajando duro, aprovecha de la mejor manera la oportunidad que ha recibido y le ofrece a Flick más razones para no quitarle el ojo de encima y no perderlo de sus planes.

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