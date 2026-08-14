La joya del Barcelona roba la mente de Flick

Los periodos de preparación en el Barcelona siempre sacan a la luz nuevos nombres y jugadores de la academia del club, que quizás comienzan los entrenamientos lejos de los focos, antes de conseguir gradualmente reservarse un lugar en los planes del entrenador.

El verano pasado, por ejemplo, Dro y Jofre Torrents lograron superar varias pruebas, tras las cuales llegaron al inicio de la temporada oficial dentro del grupo habitual del primer equipo.

El diario Sport señaló: "Después de un mes completo del arranque del actual periodo de preparación en el Barcelona, un número de jugadores de la academia del club siguen trabajando bajo la dirección del entrenador Hansi Flick".

Entre ellos se encuentran Orian Goren e Ibrahima Toncara. Ambos jugadores, nacidos en 2009 y 2010 respectivamente, están considerados entre los talentos más destacados en los que la institución catalana deposita grandes esperanzas, de entre todos los jugadores que se forman en los pasillos de La Masia.

Cuando terminó la temporada, se comunicó a los jugadores la necesidad de incorporarse a los entrenamientos del primer equipo a partir del mes de julio.

En cuanto a Goren, su temporada terminó de forma tardía, ya que no se conformó con participar hasta las últimas fases de la Copa de Campeones con el equipo de Pol Planas, sino que prolongó su actividad antes de comenzar sus vacaciones, uniéndose al equipo en la competición de la Copa Cataluña.