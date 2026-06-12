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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

La FIGC responde a Infantino: «Una declaración desafortunada; el fútbol enseña respeto»

Italia
World Cup

Las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que parecían burlarse de Italia, provocaron la inmediata respuesta de la FIGC. Aunque la federación vive un periodo de cambios que llevará a Gabriele Gravina a ceder pronto el cargo a Abodi o Malagò —este último, el favorito—, exigió respeto y calificó las palabras de Infantino de «desafortunadas»..


  • LA BROMA DE INFANTINO

    En CazéTV, Infantino desafió a Italia: «Primero veamos cómo va este Mundial con 48 equipos. Ya propusimos 64 equipos para incluir a más países. Italia podría entrar con 64, o hasta con 208. Disfrutemos primero de este Mundial de 48 equipos».

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  • LA RESPUESTA DE LA FIGC

    La FIGC respondió de inmediato: «Una declaración desafortunada y falta de tacto que ha herido a toda la comunidad deportiva italiana. El fútbol enseña valores, sobre todo el respeto».