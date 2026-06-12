La FIGC responde a Infantino: «Una declaración desafortunada; el fútbol enseña respeto»

Las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que parecían burlarse de Italia, provocaron la inmediata respuesta de la FIGC. Aunque la federación vive un periodo de cambios que llevará a Gabriele Gravina a ceder pronto el cargo a Abodi o Malagò —este último, el favorito—, exigió respeto y calificó las palabras de Infantino de «desafortunadas»..



