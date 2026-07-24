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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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La falta de respeto acerca a una estrella del Barcelona a la salida

Fichajes
Primera División
Barcelona
F. Torres
Paris Saint-Germain
España

El Barcelona todavía no ha podido definir su postura definitiva sobre Ferran Torres, ya que el club catalán no dispone hasta ahora de ninguna información clara sobre el futuro del jugador, salvo algunos contactos con su entorno. 

El diario "Sport" señaló que el Barcelona es plenamente consciente de que Torres quizás ya haya recibido ofertas, y espera celebrar una reunión decisiva para resolver la situación, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en verano de 2027.

Ferran cuenta, según los informes, con al menos dos grandes ofertas, y además siente cierto malestar hacia el Barcelona por la manera en que considera que ha sido valorado durante los últimos meses. 

Pese a que sus números lo acreditaban para ser un jugador titular, el club catalán siguió cuestionando su continuidad, lo que provocó la congelación de las negociaciones de renovación de su contrato.

El Barcelona desea que el jugador continúe, pero deberá emplearse a fondo para convencerlo, sobre todo porque la relación entre ambas partes ha experimentado cierto enfriamiento. 

Ferran, que lo ha dado todo por vestir la camiseta del Barcelona, siente que se le valora más fuera del club que dentro de él.

  • Ferran TorresGetty

    Torres se vio afectado psicológicamente por el aplazamiento del asunto de su renovación

    Ferran Torres se llevó todos los focos durante el Mundial, después de marcar el gol decisivo en la final, pero no se quedó ahí, ya que Luis de la Fuente se apoyó en él como as en la manga, y fue uno de los jugadores más influyentes en el último tercio ofensivo de la selección española.

    Sus movimientos inteligentes, sus pases decisivos y sus goles confirmaron el acierto de la decisión del seleccionador español de contar con él, sobre todo porque logró buenos números con el Barcelona pese a verse obligado en muchas ocasiones a empezar desde el banquillo.

    Durante la pasada temporada, Ferran Torres atravesó momentos difíciles, especialmente al mantenerse en la competencia por el mismo puesto con Robert Lewandowski, incluso en los momentos en los que el delantero polaco estaba lejos de su nivel habitual. 

    El técnico Hansi Flick también prefirió apostar por Dani Olmo como falso nueve en uno de los partidos decisivos ante el Atlético de Madrid, lo que dejó a Ferran en el banquillo.

    Asimismo, el aplazamiento del asunto de la renovación de su contrato dejó una huella evidente en el jugador, sobre todo porque el tema no se abordó de forma seria hasta que surgieron los rumores que hablaban de su posible salida.

    • Anuncios
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Ferran Torres busca claridad

    Sin embargo, la situación no parece imposible de resolver, ya que Ferran Torres siempre ha querido jugar en el Barcelona, además de gozar de un gran aprecio dentro del vestuario y mantener fuertes relaciones con varios de los pilares fundamentales del proyecto del club.

    Pero el jugador también busca claridad. Durante los últimos meses, el nombre del Barcelona se ha vinculado más con la idea de fichar a Julián Álvarez, mientras que a Ferran no se le ha considerado como el sustituto principal ni uno de los pilares básicos del proyecto. 

    Además, los nuevos fichajes en las posiciones de banda podrían complicar aún más las opciones de Torres de tener protagonismo la próxima temporada.

    Ante esta situación, el Paris Saint-Germain y un club de la Premier League han aparecido para explorar la posibilidad de ficharlo, y hasta ahora ninguno de los dos clubes dará un paso oficial antes de obtener el visto bueno del jugador, algo en lo que se está trabajando actualmente.

  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Torres no está satisfecho con lo que vivió en el Barcelona

    Como también se rumoreó durante las últimas horas, surgieron noticias sobre el interés del Atlético de Madrid en fichar a Ferran Torres, especialmente porque pasa sus vacaciones de verano en Ibiza junto a varios jugadores del conjunto madrileño. Sin embargo, parece que cerrar el acuerdo será complicado en ausencia de cualquier operación relacionada con Álvarez, además de que el Atlético no desea que su estrella se marche al Barcelona.

    La oferta del Paris Saint-Germain sigue siendo la más tentadora para Torres, tanto desde el punto de vista deportivo como económico, a lo que se suma la presencia de Luis Enrique, el entrenador que jugó un papel clave en su trayectoria y que le dio confianza en la selección española desde sus primeros años.

    Se espera que el Barcelona se mueva de forma más seria a partir de la próxima semana, cuando intentará convencer al jugador de renovar su contrato el próximo septiembre. No obstante, la directiva del club es consciente de que necesita manejar el asunto con cautela.

    Nadie dentro del Barcelona puede garantizar un puesto de titular a Ferran, pero el jugador considera que merecía un mayor respeto tanto a nivel deportivo como económico. En cambio, el club no tiene intención de entrar en pujas económicas para retenerlo.

    Al final, todo dependerá de la decisión del propio Ferran Torres, quien, hasta este momento, sigue sin estar del todo satisfecho con lo que ha vivido durante los últimos meses dentro de los muros del club catalán.

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