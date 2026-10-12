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La decisión está cerca: Conte espera la señal del Manchester United

Atlético Madrid U19 vs Manchester United U19
Atlético Madrid U19
Manchester United U19
Youth League
M. Carrick
A. Conte
E. Howe
España
Inglaterra
Italia

La corta historia de Carrick se acerca a su final

Aumenta la presión sobre el director técnico del Manchester United, Michael Carrick, ante el irregular arranque del equipo bajo su mando.

El United solo ha logrado una victoria en sus primeros seis partidos de la Premier League esta temporada, además de haber desperdiciado una ventaja de dos goles ante el Brighton en la Copa de la Liga, lo que le llevó a despedirse del torneo en su propio estadio.

El equipo no ha mantenido su portería a cero frente a ningún rival inglés esta temporada, mientras que informaciones previas del sitio "The Athletic" apuntaron a la persistencia de la preocupación entre los responsables del grupo "INEOS" por la contundencia del rendimiento del equipo y su capacidad para ejecutar los fundamentos del juego, especialmente la presión y el cierre de espacios, bajo la dirección de Carrick.

Según informaciones italianas, la dupla formada por el italiano Antonio Conte y el inglés Eddie Howe son los candidatos más mencionados para suceder a Carrick, mientras que Conte, campeón de seis títulos de liga, entre ellos la Premier League con el Chelsea, pareció dar señales sobre cómo ve su futuro durante el parón internacional.

  • ¿Pistas claras? Conte revela su visión del Manchester United

    En una extensa entrevista con "The Athletic", Conte, de 57 años, habló sobre las diferencias entre la Premier League y el resto de las grandes ligas: "En Inglaterra hoy utilizan lanzamisiles en el mercado de fichajes, mientras que los demás, en todas partes, siguen usando pistolas".

    Y añadió: "Pero también tenemos que ser cuidadosos con la manera de gastar el dinero. Por eso hablábamos antes de la necesidad de hacer las valoraciones correctas y de tener una visión clara; puedes tener el dinero, pero debes gastarlo con inteligencia".

    Conte continuó: "Cuando llegas a un club cuya historia habla por sí sola, con un pasado lleno de copas, títulos de liga y victorias, solo hay una manera de honrar esa historia, y es tener la ambición de devolver al club a la lucha por esos objetivos si actualmente no los está consiguiendo".

    Y explicó: "Sé perfectamente que solo un equipo puede ganar cada año, pero debo llevar esa ambición en el corazón y sembrar en los corazones de la afición, de los jugadores y de los directivos esa chispa y esa esperanza que te hacen decir: podemos ganar".

    Y prosiguió: "Hay muchos clubes que, en cierta medida, han perdido la conexión con su historia. Me gustaría ir a uno de esos clubes para revivir esa historia y hacerla brillar de nuevo; clubes en los que sientes la presión y sabes que no vas allí simplemente para participar, sino para competir".

    Lee también: Entre ellos Mazraoui: un gran peligro amenaza al United ante el Atlético

  • El rechazo a Arabia Saudita y Turquía: Fabrizio Romano pone los puntos sobre las íes

    El periodista italiano Fabrizio Romano se pronunció sobre la posibilidad de que Conte regrese a los banquillos y aseguró que el entrenador está totalmente preparado para reanudar su carrera.

    Romano añadió: "Antonio Conte dejó el Nápoles en verano y está listo para volver. Ha rechazado ofertas de Arabia Saudí y Turquía, porque quería incorporarse a un club de prestigio en una de las grandes ligas".

    Y continuó: "Ese es su deseo en este momento, y hay que esperar para ver qué sucede después".

  • La prensa italiana añade más: Conte espera la señal del United

    Enzo Bucchioni, redactor del portal "Tuttomercatoweb", informó de que Conte está cerca de alcanzar un acuerdo con el Manchester United, que atraviesa un mal comienzo en la Premier League y que además empató recientemente ante el Tottenham dirigido por Roberto De Zerbi. 

    Casi al mismo tiempo, el portal "Calciomercato" señaló que la directiva del Manchester United estudia seriamente destituir a Carrick y que Conte está dispuesto a asumir la responsabilidad.

    El informe italiano recogido por el portal TEAMtalk indica: "La directiva del Manchester United estudia seriamente destituir a Michael Carrick y entregar el cargo a Conte, quien regresaría así a Inglaterra tras sus dos experiencias con el Chelsea entre 2016 y 2018 y con el Tottenham entre 2021 y 2023".

    Y añadió el portal: "Conte recibiría con enorme agrado una llamada del Manchester United".

    Lee también: "El tesoro del Barcelona" sorprende a Conte: están haciendo algo excepcional

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