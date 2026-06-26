La Atalanta, en vilo: Hien se lesiona en el Mundial

El defensa se detuvo poco después de la media hora mientras corría tras un balón y se desplomó con dolor. Tras la intervención del equipo médico, fue sustituido y abandonó el terreno de juego con ayuda.





En los próximos días, las pruebas médicas determinarán la gravedad de la lesión, pero la preocupación crece: según Sos Fanta, Hien podría haberse quedado fuera del Mundial y el problema podría afectar también al inicio de la pretemporada con el Atalanta.