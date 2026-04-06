Kimmich: «Kane jugará contra el Real Madrid, aunque sea en silla de ruedas»

Ahora que la Liga de Campeones entra en su fase decisiva, todas las miradas se centran en el esperado enfrentamiento de ida de cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, que se disputará mañana martes.

Pero el tema más destacado, antes del partido de ida, es el estado físico de la estrella del Bayern de Múnich, Harry Kane.

Kane ha estado sufriendo molestias en el tobillo durante los últimos días, lo que ha suscitado preocupación dentro del equipo bávaro.

La ausencia de Harry Kane se notó en la trabajada victoria del Bayern de Múnich por 3-2 ante el Friburgo en la Bundesliga.

A medida que se acerca este importante enfrentamiento europeo, el equipo médico del Bayern trabaja intensamente para poner a punto a su delantero titular.

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