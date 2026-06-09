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Kieran Trippier ficha por el Wolverhampton Wanderers como agente libre
Los Wolves fichan a un defensa veterano
El lateral derecho, de 35 años, llega a Molineux con amplia experiencia en la élite tras liderar el reciente ascenso del Newcastle desde la lucha por el descenso hasta la Liga de Campeones. Nacido en Bury, Trippier se formó en las categorías inferiores del Manchester City, ascendió a la Premier con el Burnley y luego se consolidó en el máximo nivel con Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid. Con 54 partidos como internacional, ahora descende a Segunda para ayudar a los Wolves a regresar a la élite.
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Edwards celebra un gran fichaje de verano
La directiva del Molineux actuó rápido para fichar a su principal objetivo defensivo de cara a la próxima pretemporada. El entrenador Rob Edwards, satisfecho con la incorporación, declaró: «Estoy muy contento de haberlo traído aquí. Cuando nos reunimos, quedó claro que tenía muchas ganas de venir al Wolves.
Sabemos lo que nos faltó este año y lo que necesitamos para el próximo: experiencia, liderazgo y carácter, y Tripps lo tiene todo. Además, quiere ayudarnos a ascender de nuevo, y eso es algo que podemos lograr.
Tenía otras buenas opciones, así que cerrar su fichaje es un logro que muestra la grandeza de nuestro club. Con la llegada de Andre, el verano no podría haber empezado mejor».
La jerarquía respalda un ambicioso proyecto de promoción
La directiva ve la llegada del defensa como una declaración de intenciones para la exigente temporada en la Championship. El presidente ejecutivo, Nathan Shi, afirmó: «Kieran ha jugado al más alto nivel y estamos encantados de que haya elegido al Wolves para su próxima etapa.
Es un jugador de gran calidad, con un liderazgo insuperable y una voluntad innata de ganar; además, su experiencia en la Premier League, la Champions League y con la selección será fundamental para nuestro plantel.
Sabemos el reto que nos espera en la Championship, pero su llegada demuestra nuestra ambición. Estamos deseando ver cómo aporta su profesionalidad, carácter y unos estándares excepcionalmente altos a la plantilla y ayuda a impulsar al club hacia adelante».
El director técnico Matt Jackson añadió: «Estamos muy contentos de haber traído a Kieran a los Wolves. Ha sido un gran trabajo en equipo entre Rob, Nathan y yo, y él se ha comprometido de verdad con el proyecto.
Era nuestro objetivo número uno y era vital ficharlo al inicio del mercado para que se incorporara el primer día de la pretemporada.
Su compromiso demuestra que el club sigue siendo atractivo para jugadores de primer nivel».
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Trippier se incorpora a la pretemporada
El experimentado defensa se unirá al equipo el primer día de la pretemporada del próximo mes. Tras el descenso, los Wolves deben adaptarse rápido a un calendario de 46 partidos.
La llegada de Trippier y la continuidad de Andre, que renovó hasta 2030 pese a otras ofertas, dan a Edwards una base sólida para imponer estándares de élite antes de que se publique el calendario.