Nick Woltemade, nuevo fichaje de la Juventus, habla en los canales oficiales del club. El alemán, nacido en 2002 y que llega cedido desde el Newcastle, se estrena así: "Estoy muy feliz de estar aquí. La Juventus es un gran club y estoy entusiasmado con esta nueva aventura. Para mí es otro país y estoy feliz de jugar en un gran club como este. Para mí, la Juventus es el club más grande de Italia, así que estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo. También siento orgullo por mi familia, por mis agentes, por todos los que trabajan en la Juve y que han hecho posible el traspaso. Estoy muy feliz de estar aquí y de verdad tengo muchas ganas de empezar".





Sobre sus características técnicas: "Creo que soy un futbolista inteligente. Sé marcar, sé dar asistencias, sé poner el último pase para mis compañeros. Creo que soy bueno encontrando la posición correcta en el campo y creo que, en conjunto, como veréis, esa es mi forma de jugar. Creo que no es habitual ver a un chico alto que juega como yo. Estoy muy feliz de estar en un equipo como la Juventus, que controla mucho el balón y lo hace con los tiempos adecuados. Creo que es en situaciones como estas donde puedo expresarme mejor, así que estoy muy feliz".



