Juventus vive el culebrón de Kolo Muani, décimo delantero de Francia, y sufre el veneno de Jonathan David

El culebrón de Kolo Muani parece eterno: hace un año que la Juventus cuenta con su apoyo, pero no logra un acuerdo con el París Saint-Germain, yasea con Damien Comolli o con Giovanni Carnevali. Se desconoce si Luciano Spalletti podrá contar con él desde la concentracióndel 16 de julio.





Mientras, desde el Mundial, Jonathan David reitera que quiere quedarse en la Juve («Tengo un contrato de cinco años») y, tras marcar un hat-trick con Canadá, lanza un mensaje a Spalletti: «Es una situación diferente: la Juventus y la selección son dos equipos y dos sistemas distintos. Pero, como delantero, cada vez que marcas, ganas más confianza y te la llevas al siguiente partido». Quién sabe qué pensará el entrenador de la Juventus, que durante la temporada no ha dejado de meterle puyas a David, provocándole sobre su personalidad («David y Openda deben tener autoestima y esa carita de cabrón en los momentos decisivos»).



