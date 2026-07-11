Juventus: Tomori vuelve a estar en el punto de mira, pero Gatti debe marcharse

La Juventus vuelve a interesarse por Fikayo Tomori. Un año y medio después de que el traspaso se frustrara por el rechazo del defensa, según *La Gazzetta dello Sport*, los bianconeri vuelven a valorar al central del Milan, considerado un jugador experimentado y ya consolidado en la Serie A, en línea con las exigencias de Luciano Spalletti.





Sinembargo, la operación depende de salidas, pues la directiva, liderada por Giovanni Carnevali, quiere reducir la plantilla antes de fichar. Federico Gatti, suplente de Bremer y en busca de minutos, podría generar plusvalía. Nápoles y clubes turcos aguardan.



