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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Tomori vuelve a estar en el punto de mira, pero Gatti debe marcharse

Juventus
Fichajes
AC Milán
F. Tomori

El defensa del Milan rechazó en 2025 fichar por la Juventus.

La Juventus vuelve a interesarse por Fikayo Tomori. Un año y medio después de que el traspaso se frustrara por el rechazo del defensa, según *La Gazzetta dello Sport*, los bianconeri vuelven a valorar al central del Milan, considerado un jugador experimentado y ya consolidado en la Serie A, en línea con las exigencias de Luciano Spalletti.


Sinembargo, la operación depende de salidas, pues la directiva, liderada por Giovanni Carnevali, quiere reducir la plantilla antes de fichar. Federico Gatti, suplente de Bremer y en busca de minutos, podría generar plusvalía. Nápoles y clubes turcos aguardan.


  • Si Gatti se va, la Juve irá a por Tomori. El inglés, cuyo contrato con el Milan vence en 2027 y que tendrá menos minutos tras la llegada de Gila, podría plantearse el traspaso. El Milan obtendría ingresos, y la Juventus aprovecharía el mercado, pero antes debe vender.


    Desde 2021, el inglés ha jugado 214 partidos con el Milan y ha marcado 7 goles, además de ganar un Scudetto (2022) y una Supercopa de Italia (2024).



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