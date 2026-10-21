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SpallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: Spalletti prueba tanto la defensa de tres como la de cuatro. Hay seis ausentes

Juventus vs Rennes
Juventus
Rennes
Europa League

En la Continassa, última sesión de entrenamiento antes del partido de la Europa League contra el Rennes.

La Juventus se entrenó esta mañana en la Continassa de cara al partido contra el Rennes, previsto para mañana en el Allianz Stadium y correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. Luciano Spalletti organizó un partidillo para la plantilla y dispuso una defensa de tres y otra de cuatro.

  • Según informa TuttoJuve.com, antes de comenzar el rondo hubo un aplauso para Domenichini, el segundo de Spalletti, que hoy cumple años.


    Los lesionados Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara y Ekhator no participaron en el entrenamiento.


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