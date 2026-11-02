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Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus: sobrecarga muscular de McKennie. El estado de Alajbegovic y Cabal

Juventus
W. McKennie
K. Alajbegovic
J. Cabal

El parte médico de la Juventus tras la victoria ante el Napoli

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El día después de la victoria ante el Napoli, llegan noticias bastante tranquilizadoras desde la enfermería de la Juventus. Weston McKennie, sustituido al descanso, ha sufrido un episodio de fatiga muscular y deberá guardar reposo un par de días. La situación del centrocampista estadounidense se evaluará día a día, pero su presencia en el partido del jueves en Países Bajos, en el campo del AZ Alkmaar, está muy en duda. Luciano Spalletti espera recuperarlo para el partido del domingo en el campo de la Fiorentina, pero no se descarta que el centrocampista regrese después del parón de selecciones.

  • ALAJBEGOVIC Y CABAL ESTÁN BIEN

    Buenas noticias para Kerim Alajbegovic y Juan Cabal: el primero salió ayer por un leve golpe en la rodilla y el segundo, por calambres. En cualquier caso, ninguno de los dos preocupa y ambos están a disposición de Spalletti con normalidad de cara a los próximos compromisos.

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