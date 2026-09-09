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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus, sin Locatelli: Bremer será el capitán, a quién le corresponde la elección

Juventus
M. Locatelli
G. Bremer
L. Spalletti
Serie A

Con la grave lesión del centrocampista, el brazalete de capitán irá para el defensa brasileño

Con la larga ausencia de Manuel Locatelli, en la Juventus se hace necesario identificar a un nuevo capitán. El centrocampista de la Juventus fue operado en Lyon para la sutura del menisco externo de la rodilla derecha y debería volver a estar disponible solo a comienzos de la primavera. En consecuencia, a partir del desplazamiento del domingo por la noche contra el Sassuolo, el brazalete debería pasar al brazo de Gleison Bremer.


La elección del defensa brasileño parece casi natural, según informa La Gazzetta dello Sport. Además de su indudable valor técnico y la gran profesionalidad demostrada a lo largo de los años, Bremer ya ocupa una posición importante en la jerarquía del vestuario. En la pasada temporada solo fueron tres los jugadores que llevaron el brazalete de la Juventus y Locatelli, cuando fue titular, lo llevó prácticamente siempre. En su ausencia, en cambio, la tarea recayó en cuatro ocasiones precisamente en Bremer y en dos en Kenan Yildiz, también él fuera por lesión, hasta principios de noviembre.


El 'vice' de Bremer podría ser Weston McKennie, que, sin embargo, antes deberá recuperarse de la sobrecarga muscular que le hizo perderse los partidos contra Parma y Milan.



  • En la Juventus, le corresponde a Luciano Spalletti decidirá el capitán, como manda la tradición en el club bianconero. Y recordamos, respecto al pasado, algunos episodios que permanecen en la memoria: como el traspaso del brazalete de Antonio Conte a Alessandro Del Piero, decidido por Lippi, o como la decisión de Thiago Motta de quitarle el brazalete a Danilo (que también acabó fuera de la plantilla y luego fue traspasado) para dárselo primero a Federico Gatti y después, de forma rotatoria, a otros jugadores. En otros ámbitos, en cambio, son los propios jugadores quienes deciden al capitán. O las propias jugadoras, como en el caso del London City Lionesses, como atestiguan las palabras de la italiana Elena Linari, ex de la Roma, a Tuttosport: "El club decidió que fueran las propias jugadoras las que señalaran a las tres capitanas, una idea que me gusta y que también se podría usar en Italia".

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