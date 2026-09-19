Pape Sarr, centrocampista de la Juventus, que jugó tanto en la derrota ante el Sassuolo en liga como en la victoria contra el NEC en la Europa League, habló ante los micrófonos de Sky en la víspera del partido contra el Atalanta, programado para mañana a las 18:00 en el Allianz Stadium de Turín: «Creo que no será un partido fácil, pero lo hemos preparado bien y sin duda estaremos listos para el domingo por la noche. Tenemos una gran oportunidad y la posibilidad de ganar el partido».
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Juventus, Sarr: «Esto es en lo que Spalletti me da consejos»
Luego, sobre Spalletti: "Me está ayudando, era mi primer partido y he estado lesionado tres meses, ha intentado darme consejos sobre la posición, el balón, sobre cómo cubrir el campo y me ha ayudado entre la primera y la segunda parte".
Por último, sobre Guglielmo Vicario, su compañero de equipo también en el Tottenham: "Me ayuda -recoge Tuttosport -. Estoy empezando a aprender italiano y me da muchísimos consejos".
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