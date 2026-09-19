¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, Sarr: «Esto es en lo que Spalletti me da consejos»

Juventus
P. Sarr
Serie A

Habla el centrocampista senegalés de la Juventus

Pape Sarr, centrocampista de la Juventus, que jugó tanto en la derrota ante el Sassuolo en liga como en la victoria contra el NEC en la Europa League, habló ante los micrófonos de Sky en la víspera del partido contra el Atalanta, programado para mañana a las 18:00 en el Allianz Stadium de Turín: «Creo que no será un partido fácil, pero lo hemos preparado bien y sin duda estaremos listos para el domingo por la noche. Tenemos una gran oportunidad y la posibilidad de ganar el partido».


  • Luego, sobre Spalletti: "Me está ayudando, era mi primer partido y he estado lesionado tres meses, ha intentado darme consejos sobre la posición, el balón, sobre cómo cubrir el campo y me ha ayudado entre la primera y la segunda parte".


    Por último, sobre Guglielmo Vicario, su compañero de equipo también en el Tottenham: "Me ayuda -recoge Tuttosport -. Estoy empezando a aprender italiano y me da muchísimos consejos".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA