Posible novedad importante en la cúpula del club turinés. Según ha informado Matteo Moretto, Ginevra Elkann podría ser la nueva presidenta de la Juventus.
Getty Images Entertainment
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Juventus, quién es Ginevra Elkann
Nacida en 1979 en Londres, Ginevra es la hermana de John y Lapo Elkann y nieta de Gianni Agnelli. Productora y directora cinematográfica, es presidenta de Asmara Films y de la Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli. En el plano societario forma parte del Consejo de Administración de Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann y accionista de referencia de la Juventus.
Licenciada en Comunicación Visual por la American University of Paris, además obtuvo un máster en Filmmaking en la London Film School.
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