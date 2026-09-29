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Celebrity Arrivals At Hotel Excelsior Venice Lido Pier: Day 3 - The 83rd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Juventus, quién es Ginevra Elkann

Juventus
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El perfil de la hermana de John y Lapo Elkann

Posible novedad importante en la cúpula del club turinés. Según ha informado Matteo Moretto, Ginevra Elkann podría ser la nueva presidenta de la Juventus.



  • Nacida en 1979 en Londres, Ginevra es la hermana de John y Lapo Elkann y nieta de Gianni Agnelli. Productora y directora cinematográfica, es presidenta de Asmara Films y de la Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli. En el plano societario forma parte del Consejo de Administración de Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann y accionista de referencia de la Juventus.


    Licenciada en Comunicación Visual por la American University of Paris, además obtuvo un máster en Filmmaking en la London Film School.


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