Juventus pide 50 millones de euros por Pierre Kalulu

La llegada sorpresa de Celik, arrebatado a la Roma —que estaba a punto de renovarle—, no implica deshacerse de Kalulu, pero la Juventus necesita liquidez para dar a Spalletti los refuerzos que pide. Debe vender para comprar: varios jugadores están con las maletas hechas, aunque aún sin destino confirmado. Antes de escuchar ofertas por Kalulu, la Juve quiere saber si puede vender a Bremer y, sobre todo, a Thuram, quien está lesionado. Si esas salidas se estancan, la directiva deberá obtener liquidez con el exjugador del Milan, que con la camiseta bianconera suma 3 goles y 8 asistencias en 92 partidos.



